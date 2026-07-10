Matheus Nascimento cita peso de Luís Castro em acerto com Grêmio

O Grêmio apresentou oficialmente, nesta sexta-feira (10), Matheus Nascimento como novo reforço. O centroavante, de 22 anos, busca se afirmar na carreira após perder espaço no Botafogo e destacou a importância da presença do técnico Luís Castro, com quem trabalhou no Alvinegro carioca. Aliás, o jovem assinou contrato de quatro temporadas com o Tricolor.

“Trabalhei com o Luís Castro no Botafogo, tivemos bons momentos lá. Eu tive certas propostas de fora, mas quando eu recebi a proposta do Grêmio, sabia que era o Luís, a boa convivência que tinha com ele, fiquei feliz e nem pensei duas vezes. É aqui que quero estar”, disse o atacante, em entrevista coletiva, antes de ressaltar o tamanho do Grêmio:

“É um clube gigante, tem Libertadores, tem Mundial, é gigantesco. Tenho admiração enorme. Em 2021, a gente jogou contra e o Renato falou em uma entrevista sobre mim, me elogiou. Depois daquilo peguei carinho pelo Grêmio, acompanhava bastante também. É um clube gigante e muito vencedor”.

Matheus Nascimento surgiu muito novo no Botafogo

Matheus Nascimento surgiu muito novo no Botafogo, ainda com 16 anos. Apesar de ter despontado como uma grande promessa, perdeu espaço ao longo dos anos e, na última temporada, foi emprestado ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Inclusive, em 2021, o Botafogo recusou uma proposta de 23 milhões de euros pelo atleta.

“Eu sou muito novo, mas já passei por bastante coisa no futebol. Para mim é importante esse amadurecimento, esses jogos que tive. Acho que foi bom esse aprendizado e me sinto mais preparado para jogar aqui no Brasil”.

A chegada de Matheus Nascimento supre uma carência no elenco tricolor, principalmente após a venda de André Henrique ao Göztepe, da Turquia. No Imortal, disputará posição com o titular Carlos Vinicius e com o dinamarquês Martin Braithwaite.

“Quero agradecer até aos jogadores que me receberam muito bem. (Braithwaite e Carlos Vinicius) São grandes jogadores, acompanho eles há um tempo, são mais velhos, posso pegar experiências deles, são bem vividos no futebol e jogaram em grandes equipes. Vai ser um processo bom para mim”.

No Los Angeles Galaxy, o centroavante disputou 38 partidas, com sete gols e três assistências. Em 2026, entrou em campo dez vezes – nove delas saindo do banco de reservas – e fez um gol.

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