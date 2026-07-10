Copa do Mundo “ajuda” cartel a bombardear comunidades no México; entenda

Comunidades do estado de Guerrero, no sul do México, denunciam uma escalada da violência provocada pelo cartel Nueva Familia Michoacana. Segundo moradores, criminosos passaram a atacar povoados com drones carregados de explosivos e disparos de armas de fogo enquanto parte das forças de segurança foi deslocada para reforçar as cidades que sediam jogos da Copa do Mundo.

A comunidade rural de Guajes de Ayala sofreu um bombardeio de drones promovido pelos traficantes mesmo após semanas de pedidos de ajuda às autoridades. De acordo com uma moradora, os habitantes alertaram sobre a aproximação dos criminosos, mas não receberam qualquer resposta.

Durante o confronto, cerca de 70 pessoas, entre mulheres, crianças e idosos, tiveram que buscar abrigo em um prédio abandonado. O grupo permaneceu escondido até que as explosões provocadas pelos drones e os tiros diminuíssem.

Os moradores afirmam que integrantes da Nueva Familia Michoacana tentam assumir o controle da região em meio a uma disputa territorial contra grupos de seguranças voluntários armados que atuam na proteção das comunidades.

Além disso, os habitantes relatam que compartilharam com a polícia vídeos que mostravam drones do cartel sobrevoando as casas e indicaram a localização de suspeitos. Ainda assim, segundo eles, nenhuma operação foi realizada para impedir o ataque.

“Enquanto alguns comemoram gols, outros estão sendo massacrados por drones carregados de bombas”, afirmou uma moradora.

Falha na estratégia

Especialistas, inclusive, avaliam que o reforço da segurança nas cidades-sede da Copa do Mundo pode ter contribuído para o avanço das organizações criminosas em outras regiões do país. Segundo o analista de segurança David Saucedo, o governo mexicano deslocou militares e agentes da Guarda Nacional para reforçar a segurança na Cidade do México, em Guadalajara e em Monterrey.

Segundo ele, essa estratégia deixou outras áreas mais vulneráveis à ação dos cartéis. “Havia um forte esquema de segurança nas cidades-sede, mas isso também deixou desprotegidas diversas regiões que ficaram sem reforço policial”, explicou.

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