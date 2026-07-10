Santos encaminha renovação de Escobar até o fim de 2027

O Santos encaminhou a renovação de contrato do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar. O argentino, que atualmente tem vínculo até 31 de dezembro de 2026, acertou as bases para permanecer na Vila Belmiro por mais uma temporada. Agora, restam apenas detalhes burocráticos e a assinatura para oficializar o novo acordo, válido até o fim de 2027.

Escobar retomou a condição de titular após a venda de Souza para o Tottenham e aproveitou a oportunidade para se consolidar na equipe comandada por Cuca. O bom desempenho no primeiro semestre fez o clube acelerar as conversas para assegurar a permanência do camisa 31.

No Santos desde 2024, quando o clube disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral soma 103 partidas e dois gols com a camisa alvinegra. Aliás, ao longo do período, tornou-se uma das peças mais utilizadas do elenco e chega valorizado para a sequência da temporada.

Assim, a tendência é que Escobar permaneça entre os titulares no retorno do Santos às competições oficiais. O Peixe volta a campo na próxima quinta-feira (16/7), às 19h30, quando enfrenta o Botafogo, no Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.