Benfica (POR) x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Após empatar com o River Plate (ARG) e vencer o Lausanne (SUI), o Flamengo vai para seu principal desafio nesta intertemporada. Neste sábado (11/7), o Rubro-Negro encara o Benfica (POR), das principais potências europeias, em amistoso válido pelo Troféu do Algarve, tradicional torneio que tem os próprios benfiquistas como maiores campeões, com nove títulos.

O Fla, primeiro sul-americano a disputar a competição, chega com moral após vencer os suíços do Lausanne. Já o Benfica vem de uma goleada por 5 a 2 em seu último amistoso, chegando também embalado – e reforçado. Assim, vejamos como chegam os times para o jogo deste sábado, às 15h30 (de Brasília), no Estádio do Algarve, em Faro/Loulé (POR).

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Como chega o Benfica

O Benfica, principal campeão do Troféu do Algarve, chega sob nova direção. Afinal, o técnico José Mourinho saiu para retornar ao Real Madrid, com o português Marco Silva (ex-Fulham) assumindo as Águias. Além dele, o clube anunciou nesta sexta a chegada do ponta Kaminski, ex-Colônia (ALE).

Assim, a pré-temporada já começou por lá. Os Encarnados, aliás, já realizaram dois amistosos. Primeiro, empate em 2 a 2 com o Caldas (POR), com gols de Edokpolor e Ivanovic, no último sábado (4/7). Depois, na quarta (8/7), goleada por 5 a 2 sobre o Estrela Amadora (POR) em amistoso no Benfica Campus. Pavlidis (duas vezes), Rafa Silva, Rui Silva e João Rego marcaram para os benfiquistas. Vale lembrar que, tal qual o Flamengo, o Benfica cedeu diversos jogadores à Copa, como por exemplo os volantes Richard Ríos (ex-Flamengo) e Aursnes, e os atacantes Lukebakio e Schjelderup.

Como chega o Flamengo

O Flamengo já vai para seu terceiro de quatro amistosos nesta intertemporada, sendo, assim, o último em solo europeu. Primeiro, a equipe de Leonardo Jardim encarou o River Plate e, utilizando o time titular (levando em conta os diversos desfalques pela Copa do Mundo), ficou no 2 a 2. Depois, já com uma escalação bastante alternativa, bateu facilmente o Lausanne por 2 a 0. Nesta partida em questão, disputada na quarta, Jardim realizou diversos testes, incluindo jovens jogadores.

Para encarar o Benfica, porém, o time deverá ser praticamente o mesmo que empatou com o River. Léo Ortiz, ausência nos dois primeiros jogos, pode pintar no banco de reservas após se recuperar de lesão na coxa esquerda. Ayrton Lucas, por outro lado, deixou o duelo contra o Lausanne mancando, o que pode abrir espaço para o jovem Johnny ser titular novamente na lateral esquerda.

Benfica (POR) x Flamengo

Amistoso Internacional – Troféu do Algarve

Data e horário: sábado, 11/7/2026, às 15h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Algarve, em Faro/Loulé (POR)

BENFICA: Samuel Soares; Bah, António Silva, Dahl e Lenglet; Manu Silva, Leandro Barreiro e Prestianni; Pavlidis, Umeh e Rafa Silva. Técnico: Marco Silva.

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Vitão, João Victor e Ayrton Lucas (Johnny); Pulgar e Jorginho; Cebolinha, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

Onde assistir: TV Band, SporTV 2, Premiere e GE TV

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