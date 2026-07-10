Treinador da Suíça afirma ter plano para parar Messi: “Temos nossas soluções”

Igualando sua melhor campanha em Copas do Mundo depois de 72 anos, a Suíça tenta alcançar a primeira semifinal do torneio em sua história. Para isso, a seleção europeia terá que conseguir parar a Argentina, atual campeã da Copa, na noite do próximo sábado (11), em Kansas City.

Obviamente, a principal preocupação suíça é com Messi, artilheiro da Copa com oito gols. O treinador Murat Yakin afirmou que tem soluções para conseguir parar o craque argentino. Entretanto, ressaltou as dificuldades que a seleção terá e o que precisa fazer para se sobressair no jogo.

“É uma excelente pergunta. Temos muitas soluções e vamos tentar escolher a melhor delas. Precisamos funcionar como grupo, como uma unidade. Queremos trocar passes com qualidade, pressionar alto e enfrentar a Argentina, atual campeã mundial e defensora do título. Sabemos da dificuldade, mas temos nossas soluções”, declarou.

Contudo, na visão de Yakin, é difícil imaginar que a seleção consiga anular Messi durante os 90 minutos. Inclusive, o treinador espera que a Suíça consiga tirar a liberdade da Argentina ao longo da partida e demonstrar aquilo que sabe jogar para conseguir a classificação.

“Não sei se é possível parar (Messi) durante 90 minutos. É muito difícil. Precisamos ser inteligentes, fechar os espaços e não permitir que eles tenham liberdade. Temos que jogar o nosso futebol e impedir que eles controlem a bola”, pontuou.

Argentina favorecida?

Após a classificação contra o Egito, a Argentina vem recebendo críticas de favorecimento ao longo da Copa. Porém, Yakin não concorda com as acusações. Afinal, o treinador acredita que o torneio vem tendo jogos justos e que o árbitro de vídeo consegue evitar possíveis injustiças.

“Considero que as partidas têm sido muito justas. Hoje, com o árbitro de vídeo, quase tudo pode ser controlado. Sabemos da força da Argentina e da intensidade física que apresenta. Cada jogador precisa saber exatamente o que fazer. No fim, tudo será decidido dentro de campo”, destacou.

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