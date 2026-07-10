São Paulo marca data de reapresentação de Bobadilla

Damián Bobadilla tem reapresentação marcada para a próxima segunda-feira (13/7), no CT da Barra Funda, após disputar a Copa do Mundo pelo Paraguai. O volante recebeu um período de descanso depois da eliminação da seleção paraguaia para a França, nas oitavas de final, e iniciará a preparação para o segundo semestre ao lado do restante do elenco do São Paulo.

O meio-campista de 24 anos participou de quatro das cinco partidas do Paraguai no Mundial, sendo titular em duas delas. Contudo, na derrota para os franceses, que encerrou a campanha da equipe, Bobadilla permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos.

A volta do volante acontece em meio à abertura da janela de transferências. Internamente, a diretoria reconhece que Bobadilla pode despertar o interesse de clubes do exterior, principalmente após o bom desempenho nas últimas temporadas. Diante da situação financeira do clube, o São Paulo não descarta uma negociação caso receba uma proposta considerada satisfatória. Até o momento, porém, nenhuma oferta oficial chegou ao Morumbis.

Contratado em 2024, Bobadilla viveu sua melhor temporada no ano passado. Em 2025, disputou 52 partidas, marcou quatro gols e distribuiu três assistências. Sob o comando de Dorival Júnior, consolidou-se como titular absoluto do meio-campo e tornou-se uma das peças mais importantes da equipe.

O volante tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2027 e deve iniciar normalmente a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro.

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