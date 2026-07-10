Camisas da Noruega se esgotam depois de vitória sobre o Brasil na Copa

O sucesso da Noruega na Copa do Mundo provocou uma verdadeira corrida dos torcedores às lojas, tanto que as camisas da seleção se esgotaram nos principais revendedores oficiais da Europa. A alta procura acontece às vésperas do confronto contra a Inglaterra, pelas quartas de final do torneio, marcado para este sábado (11).

A Federação Norueguesa de Futebol (NFF) reconheceu que a produção planejada para a temporada ficou abaixo da demanda. A procura cresceu absurdamente depois da vitória sobre o Brasil nas oitavas de final.

Em Oslo, capital da Noruega, a loja Torshov Sport recebeu uma nova remessa na terça-feira passada (7). Centenas de pessoas formaram fila ainda durante a madrugada para tentar garantir uma unidade. Segundo a imprensa local, a fila alcançou cerca de 600 metros, estendendo-se por alguns quarteirões. Alguns torcedores, inclusive, permaneceram no local por aproximadamente 12 horas e levaram até cadeiras para enfrentar a longa espera.

“A demanda dos torcedores, porém, está muito acima das previsões. Cerca de 250 mil camisas foram encomendadas por varejistas em 2026. Número cinco vezes superior às 50 mil unidades registradas no mesmo período do ano anterior”, disse o diretor comercial da NFF, Runar Pahr Andresen à emissora britânica de TV BBC.

Preços inflacionado

A loja abriu uma lista de espera para os próximos lotes, mas avisou que não pode garantir a entrega das camisas antes do duelo contra a Inglaterra. Como o planejamento da fabricação ocorre com meses de antecedência, aumentar rapidamente a produção durante o torneio se tornou um desafio para fornecedores e varejistas.

Enquanto isso, a escassez impulsionou o mercado de revenda. Em plataformas como o StockX, algumas camisas já aparecem anunciadas por até 400 libras (cerca de R$ 2,7 mil), valor muito superior ao praticado nas lojas oficiais.

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