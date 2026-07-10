Noruega x Inglaterra: duelo entre Haaland e Kane agita as quartas de final da Copa do Mundo

O penúltimo sábado de Copa do Mundo coloca frente a frente duas seleções que contam com dois dos melhores jogadores do mundo como suas referências no ataque. No Hard Rock Stadium, em Miami, a Noruega, de Erling Haaland, enfrenta a Inglaterra, de Harry Kane, por uma vaga na semifinal do Mundial. Quem avançar, terá pela frente o vencedor do duelo entre Argentina x Suíça, que também jogam na noite de sábado.

Onde assistir

O jogo entre Noruega e Inglaterra, pela quartas de final da Copa do Mundo de 2026, terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Como chega a Noruega

Pela primeira vez nas quartas de final de uma Copa do Mundo, a Noruega não quer parar por aí. Depois de passar pela Costa do Marfim na fase 16 avos e despachar o Brasil nas oitavas, os noruegueses estão com a moral mais do que elevada para tentar mandar outra campeã do mundo de volta para casa, dessa vez a Inglaterra.

Para o jogo deste sábado, o destaque não poderia ser outro jogador: Erling Haaland. O craque norueguês foi o destaque da vitória sobre o Brasil com dois gols, e também é um dos protagonistas das quartas de final em Miami, uma vez que vai enfrentar jogadores que conhece muito bem por jogar na Premier League. Haaland, por sua vez, tentou tirar a pressão dos ombros da Noruega, e afirmou que os nórdicos chegam como franco-atiradores diante da Inglaterra.

“Sem palavras, isso é simplesmente inacreditável. Vencer o Brasil e se classificar para as quartas de final não estava na minha lista de desejos. Acho que jogamos de forma inacreditável. O Brasil tem milhões e milhões de pessoas que esperavam que a seleção vencesse. Não é fácil. A pressão estava neles, e deu para reparar isso. A Noruega apenas jogou futebol e curtiu. Sim, definitivamente (a pressão pela vitória é da Inglaterra). Nossas chances de vencer a Copa ainda são baixas. Têm outras claras favoritas, e a Inglaterra é uma delas. E eu acho que vocês deveriam colocar toda a pressão nos jogadores ingleses”, disse Haaland.

Como chega a Inglaterra

Por outro lado, a Inglaterra também não teve vida fácil para chegar até as quartas de final da Copa do Mundo. Na fase 16 avos, os ingleses passaram aperto e tiveram que virar um complicado duelo com a RD Congo. Nas oitavas, enfrentaram um Azteca completamente lotado e eliminaram o México com uma grande vitória, onde chegaram a jogar com um jogador a menos por cerca de 30 minutos.

A expectativa, desse modo, é que a Inglaterra faça outro jogo duro diante da Noruega neste sábado. Em busca do bicampeonato, os ingleses terão a missão de parar Erling Haaland, mas por outro lado, também contarão com uma máquina de fazer gols para vencer: Harry Kane, que já tem seis gols nesta Copa. Bukayo Saka, atacante da Inglaterra, valorizou a caminhada do English Team até aqui e projetou a dificuldade do duelo deste sábado.

“Com certeza. O espírito está muito alto e ficou ainda maior depois daquele jogo. Os jogadores que ainda não tinham atuado entraram muito bem, e os que já vinham decidindo voltaram a aparecer nos momentos importantes. Todo mundo contribuiu. Foi uma noite incrível para o grupo e precisamos levar esse espírito para o jogo contra a Noruega”, afirmou Saka.

NORUEGA x INGLATERRA

Copa do Mundo – quartas de final

Data e horário: 11/07/2025 (sábado), às 18h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

NORUEGA: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Moller Wolfe; Berg, Berge e Odegaard; Sorloth, Haaland e Nusa. Técnico: Stale Solbakken.

INGLATERRA: Pickford; Konsa, Stones, Guehi e O’Reilly; Rice e Anderson; Saka, Bellingham e Gordon; Kane.. Técnico: Thomas Tuchel.

Árbitro: Clement Turpin (FRA)

Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

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