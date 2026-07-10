Zubeldía explica planejamento para Thiago Silva após ausência em amistoso do Fluminense

“Depende das sensações do Thiago, depende das cargas nos trabalhos técnicos táticos que ele vai tendo daqui até sábado. Pode ser uma opção de que jogue alguns minutos, mas vamos no ritmo do jogador e sem tanta pressa, porque o jogo com o Bragantino ele não pode jogar. Então temos mais tempo de preparação. E como depois do Bragantino tem o Grêmio, tem acho que uns dez dias, temos aí um microciclo grande para que ele possa seguir ganhando condição”, disse.

Agora, a comissão técnica acompanhará o desempenho do jogador nas próximas atividades antes de definir se ele será relacionado. Dessa forma, o planejamento também leva em conta a necessidade de que Thiago esteja em condições ideais para enfrentar o Grêmio, no dia 26, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Experiência em campo

O comandante tricolor destacou a importância das chegadas de Thiago Silva e Hulk para o segundo semestre da temporada. Na avaliação do treinador, a experiência da dupla será fundamental para transmitir tranquilidade aos atletas mais jovens, especialmente nos momentos decisivos das competições.

“Sempre é importante que tenham jogadores com experiência. Há jogadores que vêm jogando há um tempo aqui, no Maracanã, com a camiseta do Fluminense. Isso é importante para manejar algumas situações que, talvez, jogadores que não tenham vivido demorem para adaptar-se. Ter jogadores experientes, além dos que já estavam aqui, esses que foram incorporados agora, como Thiago (Silva) e Hulk, é importante para aumentar a tranquilidade. Aqui, no Brasil, levam um gol e o torcedor se desespera um pouco, ou alguma jogada não sai bem e começam a exigir mais. Bom, quem está aqui está acostumado, e isso vem com a experiência”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.