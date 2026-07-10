Liderança, método e projeto: os motivos que levaram Pedro Emanuel ao Vasco

O perfil de Pedro Emanuel convenceu o Vasco durante o processo de escolha do novo treinador. Afinal, a diretoria enxergou no português um profissional estudioso, adepto de uma metodologia moderna de treinamentos. Na visão do Cruz-Maltino, ele tem capacidade de liderança, característica considerada fundamental para conduzir o elenco neste momento da temporada. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, nas reuniões com Admar Lopes, o técnico também demonstrou conhecimento sobre o grupo vascaíno. Na avaliação dele, o elenco tem potencial para apresentar um desempenho superior ao que mostrou até aqui em 2026. Outro ponto que agradou ao clube foi a decisão de trazer um preparador físico brasileiro para integrar a comissão técnica, o que deve facilitar a adaptação ao futebol nacional.

As negociações ganharam força nos últimos dias, depois de o Cruz-Maltino não conseguir avançar com outros treinadores nas últimas duas semanas (Franclim Carvalho e Fernando Seabra). Admar Lopes, então, intensificou os contatos com o ex-comandante do Al-Fayha, da Arábia Saudita, e conduziu as conversas até o acordo.

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Mesmo com ofertas financeiramente superiores de clubes sauditas, Pedro Emanuel optou por aceitar o projeto apresentado pelo Vasco. Nesse sentido, o treinador também não colocou a situação jurídica da SAF como obstáculo para o acerto. Desde as primeiras conversas, ele demonstrou confiança no planejamento do clube e manteve o interesse em assumir a equipe.

Além disso, ele ostenta uma carreira internacional expressiva por cinco países diferentes, acumulando passagens por Portugal, Arábia Saudita, Espanha, Chipre e Emirados Árabes Unidos.

Proximidade com Admar e histórico como jogador

A relação entre Admar Lopes e Pedro Emanuel também facilitou a negociação. O diretor executivo já conhecia o treinador desde a passagem de ambos pelo Porto, onde o ex-zagueiro integrou uma geração histórica, campeã da Champions League, da Liga Europa e de sete edições do Campeonato Português.

Antes de iniciar a carreira como treinador, o profissional construiu uma trajetória vitoriosa como jogador. Além do Porto, conquistou títulos por Boavista e Penafiel e ganhou reconhecimento pelo perfil de liderança, exercendo a função de capitão em diferentes equipes.

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