ASSINE JÁ!
Jogada10

Corinthians inicia retirada das cadeiras do setor Sul da Neo Química Arena

Corinthians inicia retirada das cadeiras do setor Sul da Neo Química Arena
Corinthians inicia retirada das cadeiras do setor Sul da Neo Química Arena -

 

O Corinthians iniciou, nesta sexta-feira (10/7), a retirada das cadeiras do setor Sul da Neo Química Arena. O clube pretende concluir a intervenção antes da retomada das partidas oficiais em Itaquera, marcada para o dia 23 de julho, quando o Timão recebe o Remo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da mudança, a capacidade do setor permanecerá a mesma, com 7.406 lugares. A obra faz parte de um planejamento elaborado durante a pausa da temporada para a Copa do Mundo. Além disso, contou com a autorização dos órgãos públicos competentes. Aliás, em comunicado oficial, o Corinthians detalhou o início dos trabalhos.

“A partir desta sexta-feira (10), o Sport Club Corinthians Paulista dá início à retirada dos assentos, em um processo meticulosamente planejado e autorizado junto aos órgãos públicos competentes após um trabalho em conjunto com a Diretoria Executiva e a administração do estádio corinthiano.”

Esta não será a primeira alteração do tipo na Neo Química Arena. Em 2014, o Corinthians retirou as cadeiras do setor Norte para ampliar a liberdade de movimentação das torcidas organizadas. Agora, a diretoria decidiu adotar o mesmo modelo também no setor Sul.

Contudo, além das mudanças nas arquibancadas, o clube aproveitou o período sem jogos para realizar uma série de melhorias na Neo Química Arena. Entre os serviços executados estão a limpeza completa do estádio e a troca do gramado, que receberá o elenco para o retorno do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

As mais lidas
    Recomendadas