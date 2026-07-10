Corinthians inicia retirada das cadeiras do setor Sul da Neo Química Arena

O Corinthians iniciou, nesta sexta-feira (10/7), a retirada das cadeiras do setor Sul da Neo Química Arena. O clube pretende concluir a intervenção antes da retomada das partidas oficiais em Itaquera, marcada para o dia 23 de julho, quando o Timão recebe o Remo pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da mudança, a capacidade do setor permanecerá a mesma, com 7.406 lugares. A obra faz parte de um planejamento elaborado durante a pausa da temporada para a Copa do Mundo. Além disso, contou com a autorização dos órgãos públicos competentes. Aliás, em comunicado oficial, o Corinthians detalhou o início dos trabalhos.

“A partir desta sexta-feira (10), o Sport Club Corinthians Paulista dá início à retirada dos assentos, em um processo meticulosamente planejado e autorizado junto aos órgãos públicos competentes após um trabalho em conjunto com a Diretoria Executiva e a administração do estádio corinthiano.”

Esta não será a primeira alteração do tipo na Neo Química Arena. Em 2014, o Corinthians retirou as cadeiras do setor Norte para ampliar a liberdade de movimentação das torcidas organizadas. Agora, a diretoria decidiu adotar o mesmo modelo também no setor Sul.

Contudo, além das mudanças nas arquibancadas, o clube aproveitou o período sem jogos para realizar uma série de melhorias na Neo Química Arena. Entre os serviços executados estão a limpeza completa do estádio e a troca do gramado, que receberá o elenco para o retorno do Campeonato Brasileiro.

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