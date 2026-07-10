Veja o ranking de assistentes do Flamengo em 2026

O Jogada10 mostrou na última quinta-feira (9/7) a você, Joganauta, a artilharia do Flamengo em 2026. Agora, nesta sexta-feira (10/7), é a vez de levantarmos como anda a conta de assistências na temporada rubro-negra. E engana-se quem pensa que o maior garçom do Fla no ano é Giorgian de Arrascaeta!
Ainda sem engrenar como em 2025, o uruguaio tem somente dois passes para gol até aqui, afinal. Dessa forma, quem surge na ponta desta lista não é um meia cerebral, e sim um ponta: Samuel Lino. O camisa 16 segue crescendo de produção com a camisa do Flamengo e aparece em primeiro no ranking, com dez assistências.
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Em segundo na lista vem um antigo conhecido do torcedor; o camisa 27 Bruno Henrique. Ele, afinal, já contribuiu com seis passes para gol, mesmo sem ser titular absoluto de Leonardo Jardim. Somando com seus sete gols, já são 13 participações no ano, demonstrando sua importância mesmo com a idade avançada (35 anos).
Fechando o Top-3 está, então, Pedro. O craque, artilheiro do clube na temporada, com 19 gols, também ajuda na construção, aparecendo com cinco assistências para seus companheiros. Depois, empate duplo para fechar o Top-5, com Emerson Royal e Carrascal, com quatro cada.
Dois laterais aparecem na sequência (Varela e Ayrton Lucas) acompanhados de Plata, com três assistências cada um. De Arrascaeta, Luiz Araújo, Evertton Araújo e Wallace Yan aparecem com duas. Por fim, oito jogadores estão empatados com uma cada (veja na tabela abaixo). Apesar de já ter oito gols na temporada, Lucas Paquetá, contratado em 2026, ainda não contribuiu com assistência.
Lista de assistências no Flamengo em 2026
• Samuel Lino – 10 assistências
• Bruno Henrique – 6 assistências
• Pedro – 5 assistências
• Emerson Royal e Carrascal – 4 assistências
• Gonzalo Plata, Varela e Ayrton Lucas – 3 assistências
• De Arrascaeta, Luiz Araújo, Evertton Araújo e Wallace Yan – 2 assistências
• Jorginho, Cebolinha, Léo Ortiz, Nicolás de la Cruz, Vitão, Alex Sandro, Saúl e Daniel Sales – 1 assistência
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