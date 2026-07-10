Cruzeiro oficializa a venda de Christian a clube russo; veja valores

O Cruzeiro oficializou nesta sexta-feira (10) a venda do volante Christian ao Krasnodar, da Rússia. O atleta passou pelos exames médicos no clube europeu, que já o anunciou como novo reforço, com contrato até 2030.
A negociação envolvendo o meio-campista não foi fácil. Afinal, a Raposa recusou a primeira investida russa de 7,5 milhões de dólares. Contudo, o Krasnodar aumentou os valores e ofereceu 10,5 milhões de dólares (cerca de R$ 54 milhões na cotação atual), que agradou à cúpula celeste.
Deste montante, o Cruzeiro ficará com 90% do valor, uma vez que o Athletico-PR ficou com 10% quando o vendeu ao clube mineiro. Assim, o Cabuloso embolsará R$ 48,7 milhões.
Christian era titular absoluto com Artur Jorge e disputou 33 partidas nesta temporada, com oito gols marcados e três assistências. No entanto, ele vinha atuando como atacante desde 2025, ainda com Leonardo Jardim.
Para o seu lugar, o Cruzeiro acertou a contratação de Gabriel Pec, ex-Los Angeles Galaxy. O novo reforço atua exatamente onde jogava Christian. Aliás, a diretoria ainda busca um novo atacante nesta janela de transferências. O principal alvo no momento é Wesley, que pertence ao Al-Nassr, da Arábia Saudita.
Em 2025, o Cruzeiro pagou 2,7 milhões de euros (R$ 17,5 milhões) para tirar Christian do Athletico-PR. No total, ele atuou em 85 jogos e conquistou o Campeonato Mineiro deste ano.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.