Flamengo busca taça em Portugal, e Bruno Henrique dá aviso

Autor de um dos gols do Flamengo no empate em 2 a 2 com o River Plate (ARG), no primeiro amistoso durante a intertemporada na Europa, o atacante Bruno Henrique concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (10/7), véspera do terceiro e último duelo em solo europeu.

Será contra o Benfica (POR), no Estádio do Algarve, neste sábado (11/7), valendo o Troféu do Algarve. O jogador, então, respondeu a jornalistas sobre o duelo contra o time europeu. Para ele, o jogo em questão valerá e muito para a sequência da temporada.

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“Acho que a nossa intertemporada diante do Benfica vai ser um jogo muito bom, estamos treinando bastante, fazendo os nossos objetivos dentro de campo, para chegar nessa segunda parte da temporada bem também. Enfrentar a equipe do Benfica nesse último jogo aqui em Portugal vai ser muito importante para o nosso decorrer, da nossa sequência no ano”, avaliou o craque.

Bruno Henrique refutou o estilo “amistoso” da partida. Afinal, para ele, os jogadores do Flamengo precisam levar a sério estes jogos em Portugal.

“No primeiro jogo contra o River (Plate), eu falei com o grupo: nós somos profissionais, independentemente do que vier pela frente, de ser amistoso, hoje é o campeonato. Temos que lidar da melhor maneira possível. Contra a equipe do Benfica se trata de taça, então a gente vai entrar da mesma forma que entrou contra o River Plate e contra a equipe da Suíça (Lausanne) também”, admitiu o atacante.

Experiência ajudando a garotada do Flamengo

Demonstrando a humildade que lhe é peculiar, Bruno Henrique fechou sua fala analisando sua importância perante os mais jovens do elenco. Nesta intertemporada, por conta dos diversos desfalques causados pela Copa do Mundo, o Rubro-Negro levou muitos atletas jovens para compor o plantel durante os amistosos. BH27, então, dividiu com outros colegas experientes a importância de ser uma “referência”.

“Como eu falei com eles, não só eu sou a referência, tem outros jogadores também. Jorginho, grandes jogadores aí no Flamengo que podem ser referência também e distribuir essa responsabilidade para ajudar a garotada. Então isso é muito importante para todos no Flamengo”, disse Bruno Henrique.

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