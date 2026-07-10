Com 38 milhões de acessos em plataforma de estatísticas, Haaland e Kane se enfrentam na Copa do Mundo

Depois de eliminar o Brasil da Copa do Mundo, a Noruega volta a campo contra a Inglaterra neste sábado (11), pelas quartas de final do torneio. O confronto coloca frente a frente duas seleções fortemente ligadas à Premier League e dois dos principais atacantes do futebol mundial: Erling Haaland e Harry Kane.

Segundo levantamento da Flashscore, principal plataforma de placares ao vivo e conteúdos esportivos do mundo, Haaland e Kane estão entre os dez jogadores convocados para a Copa do Mundo que mais despertaram interesse dos torcedores durante a temporada de 2025/26. O ranking utiliza a métrica Open Details, que contabiliza quantas vezes os usuários acessam o perfil de um atleta para consultar estatísticas detalhadas, notas de desempenho, valor de mercado, informações sobre transferências e histórico da carreira.

LEIA MAIS: Mundial dos ataques: estudo aponta a Copa do Mundo de 2026 como uma das edições mais ofensivas da história

Haaland soma 20,3 milhões de acessos, ocupando a quarta posição entre todos os jogadores convocados para a Copa do Mundo. À frente dele aparecem Kylian Mbappé, com 28,7 milhões, Lamine Yamal, com 26,8 milhões, e Cristiano Ronaldo, já eliminado, com 22,6 milhões.

Harry Kane também aparece no top 10 global, com 18,1 milhões de acessos. O atacante da Inglaterra ocupa a sétima colocação do ranking e é o jogador inglês mais acompanhado pelos usuários da plataforma, logo atrás de Lionel Messi, com 18,3 milhões, e à frente de nomes como Luis Suárez, Michael Olise e Vinícius Júnior.

Fenômenos na plataforma

Além do duelo entre os artilheiros, a partida reforça a influência da Premier League nas duas seleções. Noruega e Inglaterra contam com diversos jogadores que atuam no Campeonato Inglês, o que aumenta ainda mais a expectativa para um confronto que vale vaga na semifinal da Copa do Mundo.

“Haaland e Kane são dois atacantes que já se consolidaram como lendas de seus países, ao lado de nomes como Tore André Flo, John Carew, Alan Shearer e Gary Lineker. Eles chegam para este confronto em dois momentos bastante simbólicos. De um lado, a Noruega vem de uma vitória histórica sobre o Brasil. Do outro, a Inglaterra busca confirmar a força de uma seleção repleta de talentos da Premier League”, iniciou Alexandre Vasconcellos, diretor regional da FlashScore no Brasil.

“Com dois atacantes desse nível frente a frente em um duelo decisivo de mata-mata, o interesse dos torcedores vai muito além da partida em si e se estende a tudo o que envolve esses jogadores — o desempenho recente, as comparações estatísticas, a trajetória na carreira e as expectativas para o confronto”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.