Mourinho já tem data para reestrear no comando do Real Madrid

O Real Madrid já definiu o primeiro compromissos da pré-temporada. A equipe espanhola enfrentará a Fiorentina em um amistoso no dia 1º de agosto, partida que marcará a estreia de José Mourinho em seu retorno ao comando do clube.
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O confronto será disputado no Wörthersee Stadion, na cidade de Klagenfurt, na Áustria. O estádio, que recebe os jogos do Austria Klagenfurt, tem capacidade para aproximadamente 30 mil torcedores.
O amistoso representa a volta do Real Madrid ao futebol austríaco um ano depois da vitória sobre o WSG Tirol, em um jogo preparatório realizado em Innsbruck.
Além disso, Klagenfurt não é um destino inédito para o clube merengue. Isto porque, em 2021, o Real Madrid também passou pela cidade durante a pré-temporada, quando enfrentou o Milan em outro amistoso.
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