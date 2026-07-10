Esposa de Thiago Mendes revela exame de volante do Vasco: “Caiu em um buraco no campo”

Thiago Mendes acendeu o alerta no Vasco após aparecer em uma clínica para realizar exames no tornozelo. Afinal, a informação surgiu nesta quinta-feira (9), quando Kelly Mendes, esposa do volante, publicou uma foto do jogador em uma clínica, nas redes sociais.

De acordo com a influenciadora, o capitão vascaíno sofreu o problema depois de cair em “um buraco no campo” no treinamento do Cruz-Maltino. Por este motivo, o jogador passou por exames para avaliar a situação do tornozelo. Por outro lado, até o momento, o Vasco não confirmou se o jogador sofreu uma lesão nem divulgou a gravidade do problema.

Cabe destacar que Thiago Mendes é um dos principais nomes da equipe na temporada. Além de exercer a função de capitão, o volante soma 26 partidas em 2026, com cinco gols marcados e uma assistência.

Em meio ao caso inusitado com o capitão, o clube carioca agiu nos bastidores e fechou a contratação do seu novo treinador, Pedro Emanuel, de 51 anos, que comandava o Al-Fayha, da Arábia Saudita. Embora tenha nascido em Luanda, na Angola, o técnico possui naturalização portuguesa e desembarca no Brasil nos próximos dias.

Por fim, o Vasco voltará a campo na quinta-feira, 16 de julho, quando enfrentará o Vitória, no Barradão. Essa será a primeira rodada do Campeonato Brasileiro após a pausa do calendário do futebol brasileiro para a Copa do Mundo.

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