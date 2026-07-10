São Paulo encerra preparação antes de dois jogos-treino na Barra Funda

O São Paulo realizou, na manhã desta sexta-feira (10/7), o último treinamento antes dos dois jogos-treino programados para este sábado (11/7), no CT da Barra Funda. A comissão técnica de Dorival Júnior direcionou as atividades para construções ofensivas, finalizações e bolas paradas, dando sequência à preparação para a retomada da temporada.

O elenco iniciou o trabalho com um aquecimento comandado pela preparação física, que incluiu exercícios de controle motor e posse de bola. Em seguida, a comissão técnica dividiu os jogadores em três equipes para um treino em campo reduzido. Enquanto duas equipes se enfrentavam, a terceira trabalhava jogadas ofensivas com lançamentos, cruzamentos e finalizações. Os grupos se revezaram ao longo da atividade.

Na parte final do treinamento, os atletas realizaram um complemento técnico por setor e aperfeiçoaram cobranças de faltas e pênaltis, encerrando a preparação para os compromissos deste fim de semana.

O São Paulo fará dois jogos-treino neste sábado, ambos no CT da Barra Funda. O primeiro será às 10h, contra o Primavera. Depois, às 14h, a equipe enfrentará o Santo André. Os testes servirão para que Dorival Júnior ajuste a equipe antes da volta do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor retomará os compromissos oficiais no dia 22 de julho, quando enfrentará o Athletico, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Brasileirão.

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