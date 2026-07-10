Aos 21 anos, Nico Paz chama a atenção por ser o jogador mais jovem do elenco da Argentina nesta Copa do Mundo. Apesar de ter participado de apenas dez minutos da partida contra a Argélia e atuado como titular somente diante da Jordânia, o meia valoriza a sua experiência no torneio.

O desejo por defender a seleção em um Mundial vem de berço. Afinal, seu pai, Pablo Paz, atuou pela Argentina na Copa de 1998. Nico recordou que seu pai sempre comprava camisas da Albiceleste e alimentava a paixão pela equipe, mesmo morando longe do país.

“É uma grande honra, um sonho que tenho desde pequeno. Meu pai me incutiu desde cedo a paixão que todo o país sente, ele me comprava camisas com meu nome, sempre torcendo de um pouco mais longe do que os outros. Ele me ajudou muito e me ensinou muito. O fato de ele ter jogado pela seleção e em uma Copa do Mundo torna tudo um pouco mais fácil”, ressaltou.

Além da honra de jogar a competição, Nico destaca a oportunidade de poder estar junto com Messi em seu último Mundial. Inclusive, o jovem jogador estreou em Copas substituindo o craque na partida contra a Argélia. O meia enalteceu as experiências que vem tendo com seu ídolo neste período.

“Tento estar consciente disso, embora seja difícil porque o que estou vivenciando é algo que todos gostariam: vivenciar uma Copa do Mundo, com a Seleção, a última do Leo. É incrível estar perto dele. Substituí-lo é impossível: ele é o melhor da história e nunca haverá outro igual. É uma honra compartilhar o elenco com ele, e jogar alguns minutos, como em amistosos, é um sonho”, enfatizou.

Atenção com a Suíça

Para seguir com chances de conquistar o tetracampeonato, a Argentina encara a Suíça neste sábado (11), em Kansas City. Contudo, Nico afirmou que a seleção precisa estar atenta aos bons jogadores que o adversário possui, além de corrigir os erros que comprometeram as partidas anteriores.

“A Suíça tem ótimos jogadores que sabem lidar bem com a bola, e vamos precisar fazer uma grande partida para avançar para a próxima fase. Precisamos corrigir nossos erros; este time vai dar tudo de si para realizar nosso sonho”, pontuou.

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