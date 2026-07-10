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Internacional atrasa mais uma vez parcela pela compra de jogador de Gana

Internacional atrasa mais uma vez parcela pela compra de jogador de Gana
Internacional atrasa mais uma vez parcela pela compra de jogador de Gana -

O Internacional atrasou o pagamento da última prestação pela compra de Benjamin Arhin. É a quarta parcela que o Colorado não quita junto ao clube de origem do jogador em Gana.

Em 2025, os gaúchos contrataram o jovem por 200 mil euros (R$ 1,2 milhão no câmbio da época), por 50% dos direitos econômicos, divididos em cinco parcelas. O volante pertencia ao Dansoman Wise XI Football Club, de Gana.

De acordo com o “ge”, o Inter quitou a primeira prestação, mas até o momento ainda não efetuou o pagamento das outras quatro. Aliás, a última venceu em junho, e o clube africano ainda não viu a cor do dinheiro. Atualmente, a dívida é de cerca de 122,5 mil euros (R$ 715,6 mil).

Benjamin chegou a Porto Alegre em setembro de 2024 por empréstimo, para atuar na equipe sub-20. O bom desempenho fez o Colorado contratá-lo em definitivo seis meses depois.

Mesmo com o investimento feito na contratação, o volante ainda não conseguiu ganhar sequência no elenco. As lesões recentes interromperam o processo de adaptação do atleta ao clube gaúcho. Além disso, o departamento médico acompanha a recuperação do jogador para evitar novos problemas físicos. O Internacional espera contar com o atleta em melhores condições no futuro.

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