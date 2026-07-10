Internacional atrasa mais uma vez parcela pela compra de jogador de Gana

O Internacional atrasou o pagamento da última prestação pela compra de Benjamin Arhin. É a quarta parcela que o Colorado não quita junto ao clube de origem do jogador em Gana.

Em 2025, os gaúchos contrataram o jovem por 200 mil euros (R$ 1,2 milhão no câmbio da época), por 50% dos direitos econômicos, divididos em cinco parcelas. O volante pertencia ao Dansoman Wise XI Football Club, de Gana.

De acordo com o “ge”, o Inter quitou a primeira prestação, mas até o momento ainda não efetuou o pagamento das outras quatro. Aliás, a última venceu em junho, e o clube africano ainda não viu a cor do dinheiro. Atualmente, a dívida é de cerca de 122,5 mil euros (R$ 715,6 mil).

Benjamin chegou a Porto Alegre em setembro de 2024 por empréstimo, para atuar na equipe sub-20. O bom desempenho fez o Colorado contratá-lo em definitivo seis meses depois.

Mesmo com o investimento feito na contratação, o volante ainda não conseguiu ganhar sequência no elenco. As lesões recentes interromperam o processo de adaptação do atleta ao clube gaúcho. Além disso, o departamento médico acompanha a recuperação do jogador para evitar novos problemas físicos. O Internacional espera contar com o atleta em melhores condições no futuro.

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