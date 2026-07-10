Sem Depay, Corinthians faz últimos ajustes antes de amistoso com o Cascavel

O Corinthians entrou na reta final de preparação para o amistoso contra o Cascavel nesta sexta-feira (10/7). O Timão enfrenta o clube paranaense no domingo (12/7), às 16h, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. O elenco ainda realiza um último treinamento neste sábado antes de viajar para o Paraná.

A comissão técnica de Fernando Diniz manteve o foco em ajustes táticos. De acordo com o clube, os jogadores iniciaram a atividade com um exercício de ataque contra defesa em transição, aproveitando a superioridade numérica da equipe ofensiva para trabalhar tomada de decisão e movimentação.

Na sequência, Diniz comandou um treino em campo reduzido, com duas equipes de dez jogadores. O treinador priorizou o posicionamento defensivo e buscou aprimorar o comportamento coletivo da equipe durante as diferentes fases do jogo.

Enquanto isso, o departamento médico segue acompanhando Gustavo Henrique. O zagueiro permaneceu fora das atividades com o restante do grupo pelo terceiro treino consecutivo por causa de dores na região dos flexores do quadril. A comissão técnica adota cautela para evitar o agravamento do problema.

Quem também continua ausente é Memphis Depay. O atacante holandês permanece de férias após defender a Holanda na Copa do Mundo e ainda não tem uma data definida para reapresentação. Paralelamente, Corinthians e representantes do jogador seguem negociando a renovação de contrato, que termina no fim deste mês.

Aliás, o amistoso diante do Cascavel será o principal teste do Timão antes da retomada oficial da temporada. Depois da pausa para a Copa do Mundo, a equipe volta a disputar partidas oficiais no dia 23 de julho, quando recebe o Remo, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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