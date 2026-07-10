Espanha sofre primeiro gol na Copa, e Unai Simón estabelece novo recorde

Após seis jogos, a Espanha finalmente foi vazada nesta Copa do Mundo. Contra a Bélgica, nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Mundial, Charles De Ketelaere marcou para empatar o jogo para os belgas antes da ida para o intervalo, no fim do primeiro tempo. Sendo assim, o goleiro Unai Simón determinou um novo recorde a ser batido em Copas.

Unai Simón havia batido recorde de mais minutos sem levar gols em Copas do Mundo contra Portugal, quando atingiu 609 minutos de invencibilidade. Desse modo, o goleiro foi vazado pela primeira neste Mundial, sendo assim, encerrou sua sequência sem ser vazado com 648 minutos. Anteriormente, o recorde era do goleiro italiano Walter Zenga, que havia ficado 517 minutos sem levar gols em Copas.

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Sendo assim, o recorde Unai Simón também contava o último jogo da Espanha na Copa do Mundo de 2022 – o empate sem gols com Marrocos nas oitavas de final. Desse modo, já nesta edição, Unai Simón passou os cinco jogos da competição até aqui sem ser vazado – contra Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, na fase de grupos, Áustria e Portugal, no mata-mata.

Veja como está o ranking de goleiros com mais minutos sem levar gols em Copas

Unai Simon (648 minutos pela Espanha em 2022 e 2026) Walter Zenga ( 517 minutos pela Itália em 1990) Peter Shilton (502 minutos pela Inglaterra em 1982 e 1986) Sergio Romero (486 minutos pela Argentina em 2014) Seep Maier (475 minutos pela Alemanha em 1974 e 1978) Gianluigi Buffon (460 minutos pela Itália em 2006) Leão (458 minutos pelo Brasil 1978) Gordon Banks (442 minutos pela Inglaterra 1966) Oliver Kahn (427 minutos pela Alemanha em 2002) Carlos (401 minutos pelo Brasil em 1986)

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