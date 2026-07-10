Espanha sofre primeiro gol na Copa, e Unai Simón estabelece novo recorde

Após seis jogos, a Espanha finalmente foi vazada nesta Copa do Mundo. Contra a Bélgica, nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Mundial, Charles De Ketelaere marcou para empatar o jogo para os belgas antes da ida para o intervalo, no fim do primeiro tempo. Sendo assim, o goleiro Unai Simón determinou um novo recorde a ser batido em Copas.
Unai Simón havia batido recorde de mais minutos sem levar gols em Copas do Mundo contra Portugal, quando atingiu 609 minutos de invencibilidade. Desse modo, o goleiro foi vazado pela primeira neste Mundial, sendo assim, encerrou sua sequência sem ser vazado com 648 minutos. Anteriormente, o recorde era do goleiro italiano Walter Zenga, que havia ficado 517 minutos sem levar gols em Copas.
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Sendo assim, o recorde Unai Simón também contava o último jogo da Espanha na Copa do Mundo de 2022 – o empate sem gols com Marrocos nas oitavas de final. Desse modo, já nesta edição, Unai Simón passou os cinco jogos da competição até aqui sem ser vazado – contra Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai, na fase de grupos, Áustria e Portugal, no mata-mata.
Veja como está o ranking de goleiros com mais minutos sem levar gols em Copas
- Unai Simon (648 minutos pela Espanha em 2022 e 2026)
- Walter Zenga ( 517 minutos pela Itália em 1990)
- Peter Shilton (502 minutos pela Inglaterra em 1982 e 1986)
- Sergio Romero (486 minutos pela Argentina em 2014)
- Seep Maier (475 minutos pela Alemanha em 1974 e 1978)
- Gianluigi Buffon (460 minutos pela Itália em 2006)
- Leão (458 minutos pelo Brasil 1978)
- Gordon Banks (442 minutos pela Inglaterra 1966)
- Oliver Kahn (427 minutos pela Alemanha em 2002)
- Carlos (401 minutos pelo Brasil em 1986)
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