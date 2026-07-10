Botafogo deve estender empréstimo de Kadu, do Remo

Ainda sem poder registrar reforços, o Botafogo está perto de acertar a renovação de empréstimo do lateral-direito Kadu, que pertence ao Remo. O atleta de 20 anos está no Glorioso desde 2025 e deverá assinar por mais seis meses para permenecer em General Severiano.

A ideia inicial do Botafogo, aliás, era de contratar o jogador em definitivo, segundo o jornal “O Estado do Pará”, em publicação nesta sexta-feira (10/7). Os moldes do negócio mudaram por conta das punições da Fifa, com o Remo aceitando a extensão do empréstimo até o fim da temporada.

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Kadu chegou ao Botafogo para reforçar a equipe sub-20, em 2025. Ele só veio a estrear profissionalmente com a camisa da Estrela Solitária em 2026. Até o momento, já realizou sete partidas, sendo seis como titular. Todas elas foram pelo Carioca, somando 457 minutos. A única vez em que não começou jogando foi pela Sul-Americana, entrando no intervalo durante a vitória por 3 a 1 sobre o Caracas (VEN), no dia 27 de maio, penúltimo compromisso do Fogão antes da paralisação para a Copa. Além disso, foi titular nos seis jogos do time na Copinha 2026.

Atualmente o Botafogo conta, além de Kadu, com Vitinho e Mateo Ponte para a lateral-direita. O futuro do camisa 2, no entanto, ainda não está definido, visto que há sondagens de fora do país. Ele tem vínculo até dezembro de 2029. Já o uruguaio possui contrato até junho de 2028.

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