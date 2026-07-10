Milan anuncia segundo reforço para a próxima temporada

O Milan anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (10), a contratação do zagueiro Mario Gila, que deixa a Lazio para reforçar o elenco comandado por Ruben Amorim. O espanhol assinou contrato até 30 de junho de 2031 e vestirá a camisa 34. De acordo com informações da imprensa italiana, a negociação foi concluída por cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 194 milhões), incluindo bônus por metas. Parte desse valor ficará com o Real Madrid, clube que revelou o defensor.
LEIA MAIS: Mourinho já tem data para reestrear no comando do Real Madrid
Ao mesmo tempo, os espanhóis mantiveram 50% dos direitos sobre uma futura venda quando negociaram Gila com a Lazio, em 2022, e, por isso, receberão cerca de 15 milhões de euros (R$ 97 milhões).
Natural de Barcelona, Mario Gila foi formado nas categorias de base do Real Madrid e ganhou destaque atuando pelo Castilla. Sua estreia pela equipe principal aconteceu na temporada 2021/22, quando também integrou o elenco campeão do Campeonato Espanhol.
Em 2022, o zagueiro acabou sendo vendido para a Lazio. Durante quatro temporadas no clube italiano, disputou 120 partidas, marcou dois gols e se firmou como um dos principais nomes da defesa, acumulando experiência tanto na Serie A quanto em competições europeias.
Pela seleção espanhola, Gila estreou na equipe sub-21 em 2022 e participou da Eurocopa da categoria no ano seguinte. Além disso, a primeira convocação para a seleção principal veio em 2025.
Por fim, Mario Gila é o segundo reforço confirmado pelo Milan nesta janela de transferências. Antes dele, o clube já havia anunciado a contratação do atacante Gonçalo Ramos, que chegou após negociação com o PSG.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.