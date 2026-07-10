Eliminação na Copa coloca ídolo da França como favorito ao comando de Senegal

Patrick Vieira desponta como um dos principais candidatos para assumir o comando da seleção de Senegal, caso a federação decida demitir Pape Thiaw. A informação é do jornal francês L’Équipe. Afinal, Thiaw perdeu força após a eliminação de virada para a Bélgica na segunda fase da Copa do Mundo.

Dessa forma, o francês reúne características que agradam aos dirigentes senegaleses. Nascido em Dakar, capital do Senegal, o ex-jogador de Arsenal e da seleção da França também é cofundador da Diambars, academia de futebol que desenvolve um projeto educacional para jovens no país.

Além da identificação com Senegal, Vieira acumula experiência como treinador em clubes da Itália, da França e da Inglaterra. Ele está livre no mercado desde a saída do Genoa, em novembro de 2025.

Turbulência no atual trabalho

Apesar do momento de pressão, Pape Thiaw não demonstra preocupação com a possibilidade de demissão. Após a eliminação, o treinador reconheceu problemas internos na equipe, afirmou que trabalha para solucioná-los e revelou que renovou contrato com a seleção, mesmo após chegar à Copa do Mundo sem vínculo formal e com salários atrasados.

“Sim, está resolvido. Demorou um pouco demais, mas não era uma questão de dinheiro. Eram princípio e respeito. Mas foi resolvido”, opinou o treinador.

A crise também provoca desgaste dentro do elenco. Depois da eliminação no Mundial, o volante Pape Gueye anunciou que não defenderá novamente a seleção enquanto a atual comissão técnica permanecer no comando.

“Enquanto esta comissão técnica permanecer no comando, farei uma pausa na seleção”, escreveu o jogador em suas redes sociais.

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