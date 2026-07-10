Merino decide de novo, Espanha vence a Bélgica e está na semifinal da Copa do Mundo

Quem é que não gosta de assistir um filme repetido? Para a Espanha, o roteiro foi novamente encenado e com mais um final feliz. Depois de entrar no fim e marcar o gol da classificação contra Portugal, Mikel Merino fez de novo. O jogador do Arsenal saiu do banco e marcou o gol da vitória da Espanha sobre a Bélgica por 2 a 1. Fabián Ruiz completou o placar para os espanhóis, e De Ketelaere descontou para os belgas.
Com o triunfo, La Roja agora enfrenta a França na semifinal da Copa do Mundo de 2026, na próxima terça-feira, dia 14, às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas.
Brilho de De la Fuente
Quando as escalações foram divulgadas para a partida, a ausência de Pedri pela presença de Fabián Ruiz no time titular trouxe um questionamento sobre o que queria fazer o técnico Luis de la Fuente. E nos primeiros 30 minutos de jogo, a escolha do treinador se mostrou correta. Fabián Ruiz se transformou em um elemento surpresa que trouxe perigo para a defesa belga, e depois de algumas oportunidades perdidas, o meio-campista finalmente abriu o placar para a Espanha. Em uma bela jogada pela direita, Yamal acionou Porro, que cruzou e encontrou Dani Olmo. Olmo obrigou Courtois a fazer uma bela defesa, mas que sobrou nos pés de Fabián Ruiz, que emendou para o gol.
Tudo igual e invencilidade quebrada
E se o gol da Espanha poderia signficar um rumo favorável para um placar mais elástico, o que se viu em campo foi um caminho completamente diferente para a partida. A Espanha se acomodou com o gol marcado, e viu a Bélgica começar a ganhar campo e volume de jogo. E justamente na primeira finalização no gol, os belgas deixaram o placar novamente em igualdade aos 41, quando De Ketelaere testou sem chances para Unai Simón. O gol da Bélgica foi o primeiro sofrido pela Espanha nesta Copa, e de quebra, encerrou a sequência de 648 minutos de Unai Simón sem ser vazado em Copas, um recorde na história da competição.
Quase a virada
Na volta do intervalo, quem teve a melhor chance de balançar as redes mais uma vez foi a Bélgica. Em jogada bem trabalhada pela esquerda, Doku invadiu a área e tocou para o meio. A zaga rebateu e a bola sobrou nos pés de De Cuyper. O lateral, por sua vez, finalizou de primeira e viu a bola estufar as redes, mas pelo lado de fora.
Courtois se lesiona e reserva falha
Antes da pausa para a hidratação do segundo tempo, Courtois se queixou de dores na coxa esquerda, mas tentou seguir na partida. Mais para frente, o goleiro não aguentou permanecer em campo e acabou sendo substituído por Senne Lammens. E o reserva de Courtois não conseguiu segurar o ímpeto espanhol e acabou falhando no momento decisivo. Aos 43, após finalização de fora da área, Lammens tentou encaixar, mas acabou dando rebote nos pés de Merino. O meia, que já havia marcado o gol da classificação contra Portugal, mais uma vez foi para as redes para classificar La Roja.
Bélgica pressiona, mas sem sucesso
Já nos acréscimos, a Bélgica foi com tudo para o ataque para tentar um gol salvador para tentar forçar a ida para a prorrogação. A chance de marcar apareceu quando Unai Simón deixou o gol de forma estabanada, foi driblado por Saelemaekers, que cruzou para Lukaku. No entanto, antes da bola chegar no centroavante, Laporte fez o corte providencial e garantiu a vitória e a classificação espanhola.
ESPANHA 2×1 BÉLGICA
Copa do Mundo – quartas de final
Data e horário: 10/07/2025 (sexta-feira), às 16h (de Brasília)
Local: SoFi Stadium, Los Angeles (EUA)
Público: 70.492 pessoas
Gols: Fabián Ruiz (30’/1T, 1-0), De Ketelaere (41’/1T, 1-1), Mikel Merino (43’/2T, 2-1)
ESPANHA: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz (Pedri, 10’/2T); Lamine Yamal, Dani Olmo (Mikel Merino, 41’/2T), Baena (Ferrán Torres, 10’/2T); Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.
BÉLGICA: Courtois (Lammens, 26’/2T); Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper (Seys, 15’/2T); Vanaken (Lukaku, 15’/2T), Raskin, De Bruyne (Saelemaekers, 41’/2T); Doku, De Ketelaere, Trossard (Witsel, 15’/2T). Técnico: Rudi Garcia.
Árbitro: Michael Oliver (ING)
Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)
VAR: Jarred Gillett (ING)
Cartão Amarelo: Cubarsí, Laporte (ESP), De Bruyne e Witsel (BEL)
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