Promessa de gols: Haaland e Kane fazem primeiro grande duelo de centroavantes

Na Copa dos artilheiros, os fãs de futebol verão o primeiro encontro entre os dois maiores centroavantes de ofício da atualidade. Na tarde deste sábado, às 18h (de Brasília), em Miami, Haaland e Harry Kane estarão frente a frente e são as esperanças de gols de Noruega e Inglaterra.

Os apelidos dos craques não deixa dúvidas de que é um jogo de alto nível. O norueguês é o Cometa, em referência a som de seu e ao famoso cometa Halley, enquanto o britânico é comparado a um furacão, devido ao som da palavra em inglês (hurricane). Ambos são os maiores goleadores de suas seleções: 65 (Haaland) x 85 (Kane).

Mas as coincidências não param por aí. Em 2022, quando o Manchester City buscava um camisa 9, a primeira opção era Kane. No entanto, o Tottenham pediu 150 milhões de libras (quase R$ 1 bilhão) para vendê-lo. O clube de Guardiola, então, partiu para o plano B e contratou Haaland, que brilhava no Borussia Dortmund, por “apenas” 60 milhões de euros (á época, R$ 324 milhões).

Inversão de países

Eventualmente, Kane saiu do Tottenham, onde jogou por 10 anos e não conseguiu ser campeão. O destino foi o Bayern de Munique, maior rival na disputa dos títulos da ex-equipe do norueuguês. Ou seja, os adversários deste sábado fizeram caminhos georáficos exatamente opostos no futebol.

Ainda houve tempo para dois confrontos na época de Inglaterra, com muito equilíbrio: uma vitória para cada lado e um golzinho para cada um.

Manchester City 4 x 2 Tottenham (1 gol de Haaland) – 19/01/2023

Tottenham 1 x 0 Manchester City (1 gol de Harry Kane) – 05/02/2023

Pelas seleções, o confronto jamais aconteceu. Afinal, a última partida entre Inglaterra e Noruega foi um amistoso em 2014, com único gol de Wayne Rooney. Na ocasião, Kane já era jogador profissional, mas ainda não havia sido convocado. Já Haaland tinha apenas 13 anos e dava seus primeiros chutes em Bryne, no interior de seu país.

Centroavantes com “C” maisúculo

O Mundial de maior média de gols das últimas décadas tem vários artilheiros, mas nomes como Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé não são centroavantes de ofício. Já Haaland e Kane honram a posição como poucos na história. O inglês, por sua vez, usa a camisa 10 hoje em dia.

Como estilo de jogo, Kane também sai para ajudar na armação do time e tabelar com os companheiros. Além de exercer muito bem a pressão na saída de bola do adversário. A Noruega, por outro lado, só conta com sua fera perto da área. Ainda assim, seu segundo gol sobre o Brasil, nas oitavas de final, foi de fora da área.

“Espetáculo para os fãs”

Meia da seleção da Inglaterra, Morgan Rogers falou sobre o duelo entre Haaland e Kane e lembrou que é o público que vai ganhar de qualquer jeito.

“Vamos ver como será esse confronto. São atacantes completamente diferentes. Mas ambos estão na melhor fase deles neste torneio. São dois dos melhores de toda a Copa. É um espetáculo para os fãs. Vamos ver que sai vencedor, e espero que seja o Harry. Tenho confiança nisso”, disse.

Rogers ainda rasgou elogios para Kane, companheiro e capitão na Inglaterra.

“Ele está jogando provavelmente no mais alto nivel que já jogou, o que é uma locura dizer, porque o que ele tem feito por tantos anos é incrível. É um grande jogador, um grande líder e vamos contar muito com ele para este jogo”.