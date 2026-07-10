Diretor do Flamengo expõe bastidores de Lorran

O jovem meia Lorran busca, nesta segunda passagem pelo Flamengo, se credenciar na busca por vaga na equipe. O diretor de futebol do clube, José Boto, porém, deu declarações importantes sobre o jogador de 20 anos.

Em entrevista divulgada pelo “Coluna do Fla” nesta sexta-feira (10/7), o português foi sincero ao analisar Lorran, autor de um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Lausanne (SUI), na última quarta (8/7), na intertemporada do Fla em Portugal. O diretor elogiou o atleta, mas fez ressalvas acerca de sua formação.

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“Olha, eu falei mais vezes com o Lorran que eu falei, por exemplo, com o Arrascaeta, que é o capitão da equipe, na minha sala sozinho. Muitas vezes eu falei que o Lorran, porque eu reconheço esse talento. Ele tem um talento técnico, tem um talento físico, falta-lhe a parte cognitiva do jogo, de entender melhor o jogo. E isso a culpa é de todo o processo de formação, e falta-lhe entender que não chega a fazer ali umas três ou quatro coisas para ser um bom futebolista profissional”, disse.

Diretor do Flamengo lembra de entrevista do técnico do Pisa

Boto, então, citou o técnico Gilardino, do Pisa (ITA), clube pelo qual Lorran atuou por empréstimo no último ano. No começo de janeiro, viralizou declaração do ex-atacante sobre a “preguiça” do meia do Flamengo. Ele também falou sobre conversa com o colombiano Juan Cuadrado, que foi companheiro de Lorran no Pisa.

“Vocês ouviram o que é que o treinador do Pisa (Gilardino) disse dele, não é? Eu tive uma conversa com o (Juan) Cuadrado, que era colega dele, e que me dizia que ele tinha umas condições fora de série, mas parece que não quer, que não anda! E muitas vezes a culpa não é dele, é tudo em torno dele, é do dinheiro que ele já ganha, é de muitos erros que foram feitos ao longo da formação”, declarou.

E as transferências, Boto?

Boto ainda voltou a falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Para ele, no entanto, o clube só contratará se houver necessidade para o técnico Leonardo Jardim.

“Não vamos mais contratar só por conta que alguém quer contrate um tal jogador. Como que vamos contratar um jogador sem ser a necessidade do treinador? Isso não quer dizer que o jogador é ruim, não estamos desmerecendo o jogador. Eu tenho que ouvir o treinador antes de tudo”, disse.

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