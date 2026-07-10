Novamente herói, Merino brinca com outro gol no fim para a Espanha: “Duvido que se repita”

A Espanha está classificada para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. Diante da Bélgica, nesta sexta-feira, La Roja contou mais uma vez com sua arma não tão secreta direto do banco de reservas para avançar na competição. Mikel Merino novamente entrou na partida nos minutos finais e balançou as redes para dar a vitória para a seleção espanhola.

Assim como fez diante de Portugal, Merino precisou de poucos minutos dentro de campo para ter uma única chance de marcar e conseguiu balançar as redes. O filme repetido foi assunto para o jogador do Arsenal na saída do campo, que mostrou muito bom humor ao falar sobre a “repetição” dos lances e brincou ao falar que o raio não deve cair três vezes no mesmo lugar.

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“Parece uma coincidência, e se você entrar preparado, pode acontecer de novo. Estou muito feliz. Duvido que aconteça novamente, mas veremos (disse aos risos). Restar duas partidas para ganhar uma Copa do Mundo em duas partidas é um sonho – espero que possamos realizá-lo”, disse Merino.

Agora, a Espanha terá três dias de descanso para, enfim, voltar a jogar uma semifinal de Copa do Mundo. Na próxima terça-feira, La Roja terá pela frente a França, no AT&T Stadium, em Dallas, na briga por uma vaga na final do Mundial.

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