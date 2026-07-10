Cuca tem a volta de Igor Vinícius em treino do Santos

O Santos contou com uma novidade no treino desta sexta-feira (10), no CT Rei Pelé. Afinal, o lateral-direito Igor Vinícius participou das atividades com os companheiros, e a tendência é que ele esteja apto a enfrentar o Botafogo na próxima quinta (16), às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O defensor estava aprimorando a parte física no CT para ficar 100% à disposição do técnico Cuca para a sequência da temporada. Dessa maneira, desfalcou o Peixe nos jogos-treino contra o União São João e Osasco Sporting.

Por outro lado, o meio-campista Gabriel Bontempo segue em evolução de incômodo no púbis. No treino desta sexta, o jogador foi a campo e fez uma corrida, ainda de tênis, além de alguns exercícios com os profissionais da fisioterapia do clube. Com o jovem estava o atacante Moisés, que torceu o tornozelo direito contra o União São João e não tem participado das atividades.

Contudo, Moisés não preocupa e deve ser liberado pelo departamento médico para o jogo contra o Botafogo. Diferentemente de Gabriel Bontempo, o atacante participou das atividades de chuteiras.

Os atletas que atuaram por mais tempo contra o Osasco Sporting, na última quinta, fizeram uma atividade física leve no gramado do CT. Os demais jogadores, por sua vez, realizaram um treino técnico e tático.

Assim, o Santos deve ir a campo para enfrentar o Alvinegro carioca com a seguinte escalação: Gabriel Brazão; Gabriel Menino (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique e Rollheiser; Moisés, Rony (Thaciano) e Barreal.

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