Em silêncio após Copa, Neymar compartilha foto rumo a Las Vegas

Depois da eliminação da Seleção Brasileira para Noruega, o atacante Neymar não se pronunciou e ficou em silêncio – e ainda permanece. No entanto, nesta sexta-feira (10/7), o jogador do Santos utilizou as redes sociais para compartilhar um registro rumo a Las Vegas, nos Estados Unidos.

Em publicação no Instagram, Neymar publicou imagem do jatinho pessoal, com um emoji de cartas de baralho e fichas de pôquer.

LEIA MAIS: Jorge Jesus lembra de conversa séria com Neymar

O camisa 10 da Seleção Brasileira disputou apenas 37 minutos na atual edição da Copa do Mundo. Com limitações físicas após uma lesão muscular na panturrilha direita, o atacante anotou apenas um gol, de pênalti, no duelo com a Noruega.

Enquanto aproveita os dias de descanso, Neymar também recebeu uma liberação do Santos. Além disso, o clube decidiu conceder o período de férias ao atacante após a eliminação da Seleção Brasileira, antes de definir o planejamento para a sequência da temporada. Dessa forma, a reapresentação do jogador está agendada para o dia 17 de julho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.