“França está tão preocupada quanto a gente”, diz técnico da Espanha antes da semifinal

Foi com emoção, mas a Espanha está com seu lugar garantido na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Em uma partida com roteiro semelhante ao jogo diante de Portugal, a seleção espanhola contou com Mikel Merino saindo do banco de reservas para marcar o gol que decidiu a classificação para a próxima fase. Agora, a Espanha terá a França pela frente.

Na próxima terça-feira, no AT&T Stadium, em Dallas, Espanha e França vão medir forças por uma vaga na grande final da Copa do Mundo, em uma partida que certamente vai parar o planeta. Consideradas como grandes favoritas ao título, as duas seleções voltam a se encontrar em um grande palco, assim como foi a semifinal da Uefa Nations League, em 2025, quando os espanhóis levaram a melhor em um histórico 5 a 4.

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Já de olho no jogo da próxima terça-feira, o técnico Luis de la Fuente falou após a classificação sobre a Bélgica. O treinador espanhol concordou que será uma grande partida em Dallas e mandou um recado para os franceses, que estão com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo até aqui.

“É uma honra treinar um time tão comprometido e ansioso para melhorar. É justo pensar que podemos vencer a França. Vamos trabalhar duro para isso. Sei que eles estarão tão preocupados quanto nós, já que fomos a única equipe no mundo capaz de vencê-los em duas partidas consecutivas. É uma grande seleção, que vai enfrentar outra grande seleção”, disse De la Fuente após eliminar a Bélgica.

Por fim, Luis de la Fuente também guardou tempo para tecer elogios a Mikel Merino. Mais uma vez, o jogador do Arsenal saiu do banco de reservas nos minutos finais de jogo e balançou as redes para classificar a Espanha. O treinador admitiu que é injusto Merino ser um jogador reserva neste momento, mas que é uma decisão que um técnico precisa tomar.

“Ele é incrível. Tem muitas virtudes, é um jogador que poderia jogar em qualquer seleção e equipe. Ele, conosco, está realmente perfeito para este modelo, é uma sorte contar com ele. Mas principalmente porque sabemos que, sempre que precisamos, ele está aí. É injusto que Mikel não esteja jogando, mas seria igualmente injusto se outro jogador saísse. Apenas 11 podem jogar, e eles entendem esse papel, a parte que precisam desempenhar a cada momento. Quando entram em campo, sabem o que têm que fazer, por isso é um prazer ser o técnico deles”, finalizou.

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