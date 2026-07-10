Beckham transforma sucesso no futebol em império bilionário nos Estados Unidos

Quem desembarca em Miami para acompanhar as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 logo percebe a influência de David Beckham na cidade. Perto do aeroporto está o estádio do Inter Miami, peça central do Miami Freedom Park, um grande complexo comercial e empresarial que está sendo desenvolvido pelo ex-jogador inglês e seus parceiros.

Em maio de 2026, Beckham entrou para a lista de bilionários da Forbes, ao lado de lendas do esporte como Michael Jordan, Tiger Woods e Roger Federer. Sua fortuna é impulsionada por três grandes negócios: o Inter Miami, avaliado em cerca de 1,45 bilhão de dólares; o empreendimento imobiliário que cerca o estádio; e a IM8, marca de suplementos alimentares que deve faturar aproximadamente 200 milhões de dólares neste ano.

No ano passado, Beckham e a esposa, Victoria, se mudaram para uma mansão de 72 milhões de dólares localizada às margens da Baía de Biscayne. O imóvel tem mais de 1.300 metros quadrados, nove quartos, piscina de borda infinita e um píer privativo. A garagem abriga carros de luxo, como um McLaren avaliado em mais de 2 milhões de dólares, além de um Cadillac Escalade. O casal também possui um iate de 130 pés, batizado de Seven, em referência ao número que Beckham eternizou em sua carreira. A residência se tornou uma das atrações turísticas da cidade e já faz parte de roteiros de passeios de barco ao lado das casas de celebridades como Shakira e Shaquille O’Neal.

Mesmo com o patrimônio bilionário, Beckham mantém alguns hábitos simples. Além de frequentar restaurantes sofisticados, como o japonês Makoto, ele costuma visitar a Enriqueta’s Sandwich Shop, tradicional lanchonete cubana localizada no bairro de Wynwood. Desde 2018, o ex-jogador já esteve no local cerca de 30 vezes. Seu pedido favorito é um sanduíche cubano acompanhado de croquetes, por menos de 20 dólares, enquanto Victoria costuma pedir apenas um café expresso. A relação com os proprietários ficou tão próxima que Lucia Pla, dona do estabelecimento, foi convidada para participar de uma campanha da Adidas de lançamento do uniforme do Inter Miami.

“The Beckham Stack”

Outro investimento recente de Beckham é a IM8, criada em parceria com Danny Yeung, CEO da Prenetics. O principal produto da empresa, chamado The Beckham Stack, reúne dois suplementos em pó voltados para nutrição diária e envelhecimento saudável. A assinatura mensal custa 183 dólares.

LEIA MAIS: Mourinho já tem data para reestrear no comando do Real Madrid

A responsável pela área científica da marca é a médica Dawn Mussallem, que superou um câncer em estágio terminal aos 26 anos, passou por um transplante de coração e, um ano depois da cirurgia, completou uma maratona. De acordo com ela, Beckham a procurou porque queria criar uma solução prática que substituísse o consumo de vários suplementos diferentes. Ao mesmo tempo, ela também destacou a simplicidade do ex-jogador durante todo o projeto.

Além disso, a IM8 já conta com nomes de peso como investidores e embaixadores. Entre eles Lionel Messi, atletas do Inter Miami e a tenista Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo.

Durante a Copa do Mundo, a seleção da Inglaterra utilizará o centro de treinamento do Inter Miami para se preparar para o confronto contra a Noruega. Beckham também confirmou presença no Hard Rock Stadium para acompanhar a partida.

Para o jornalista investigativo Tom Bower, autor de uma biografia sobre a família Beckham, o sucesso do ex-jogador vai muito além da sorte. De acordo com ele, Beckham soube aproveitar cada oportunidade, tanto dentro quanto fora dos gramados. Dessa maneira, ele transformou sua imagem em um dos maiores impérios comerciais do esporte mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.