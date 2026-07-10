Internacional acumula pendências de imagem com o elenco

O Internacional convive com novas pendências financeiras com o elenco. O clube mantém os salários em carteira em dia, mas deve um mês de direitos de imagem aos jogadores. Além disso, também tem duas parcelas em aberto de um acordo feito com o grupo na temporada passada. A negociação anterior ocorreu em 2025, quando o Inter atravessava uma reta final de Brasileirão pressionada pela luta contra o rebaixamento. Na época, o clube acertou com os atletas o pagamento parcelado de direitos de imagem atrasados. Agora, parte desse compromisso voltou a ficar pendente.

A situação reforça o momento financeiro delicado do Colorado. Nesta sexta-feira (10), o Dansoman Wise XI Football Club, de Gana, cobrou o Inter por atraso em valores da compra do volante Benjamin. O clube gaúcho quitou a primeira parcela, mas ainda deve outras quatro.

Além disso, o Inter já havia enfrentado outro problema recente no mercado. O clube sofreu um transfer ban da Fifa por dívida com o Krasnodar, da Rússia, referente à compra do atacante Wanderson. No entanto, a diretoria solucionou a pendência algumas semanas depois.

Clube tenta organizar compromissos

No começo deste ano, o Inter também acertou uma dívida antiga com o Flamengo pela contratação de Thiago Maia. A negociação envolveu a ida do zagueiro Vitão ao clube carioca e ajudou a quitar valores restantes do acordo pelo volante.

Mesmo assim, as pendências atuais mostram que o Inter ainda busca equilíbrio financeiro. O atraso nos direitos de imagem atinge diretamente o elenco em meio à intertemporada e aumenta a cobrança interna por regularização dos pagamentos.

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Dentro de campo, o Colorado segue em preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, na quarta-feira (22), às 21h30, no Estádio Beira-Rio, pela 19ª rodada da Série A.

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