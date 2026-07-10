Substituído por lesão, Courtois se lamenta após eliminação: “Poderia ter continuado”

Após eliminar Senegal na prorrogação e despachar os Estados Unidos com uma goleada acachapante, a jornada da Bélgica na Copa do Mundo se encerrou nesta sexta-feira. Em Los Angeles, os belgas foram derrotados pela Espanha por 2 a 1, com requintes de crueldade por conta de uma substituição que mudou o rumo da partida.

Aos 26 minutos do segundo tempo, o goleiro Thibaut Courtois foi substituído pelo técnico Rudi García após reclamar de dores na coxa esquerda. Courtois foi trocado por Senne Lammens, goleiro do Manchester United. E em um roteiro que certamente passou pela cabeça dos torcedores belgas, Lammens acabou falhando e deu um rebote nos pés de Mikel Merino, que marcou o gol da classificação da Espanha aos 43 minutos do segundo tempo.

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Desse modo, Courtois, após a partida, por sua vez, lamentou ter sido substituído pelo técnico Rudi García, e admitiu que poderia ter seguido no jogo apesar das dores na coxa. O goleiro do Real Madrid destacou que a lesão só seria um problema na hora de repor a bola, seja em tiro de meta ou em uma reposição com os pés.

“Eu estava sentindo dor, o que me impedia de jogar a bola livremente com os pés. Conseguia fazer defesas, mas não conseguia jogar bem a bola, especificamente nos lançamentos longos. Eu queria continuar, poderia ter continuado, mas o técnico não quis correr riscos, e respeito essa decisão.Se eu tivesse dificuldades na reposição longa, isso teria sido um problema. É uma pena para o Senne (Lammens), mas foi apenas má sorte”, disse Courtois para a TV belga RTBF.

Técnico se defende

Por outro lado, Rudi García se explicou após decidir pela substituição de Courtois. O treinador da Bélgica se defendeu da sua decisão e afirmou que Courtois não estava nas melhores condições para continuar em campo, e por isso, optou pela troca por Lammens.

“Vou falar com Courtois, ele não me comentou nada. Lamentavelmente, o que importa é que ele não pôde terminar o jogo. Daqui alguns meses, os problemas podem se acumular. Ele não estava a 100%. E eu digo com facilidade que quando está mais velho, você precisa estar perto dos 100%. Sendo assim, pode ser problemático. É triste que ele tenha se lesionado. Isso é algo do esporte de alto nível, estar concentrados a 100%. Ser capazes de estar a altura desses jogos. Sempre decidi não jogar com atletas que não estavam 100%. Ele (Courtois) foi excelente em todos os âmbitos. Desse modo, não queríamos agravar a lesão dele”, finalizou Rudi.

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