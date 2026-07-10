Fluminense encaminha novo vínculo com joia do sub-20 até 2028

O Fluminense encaminhou a renovação de contrato do atacante Marcos Paulo, de 18 anos, destaque da equipe sub-20. Assim, as partes devem assinar o novo vínculo na próxima semana, com validade até o fim de 2028, dois anos além do contrato atual. A informação foi publicada pelo portal “ge”.

Dessa forma, o atacante recebeu sondagens de outros clubes nesta janela de transferências, mas aprovou o projeto esportivo apresentado pelo Tricolor e decidiu permanecer em Xerém. O clube considera o atleta como uma das promessas da base e aposta em sua evolução.

Vale lembrar que Marcos Paulo passou a última temporada emprestado ao Avaí, onde defendeu a equipe B do clube catarinense. O retorno ao Tricolor aconteceu no início de 2026. Nesta temporada, o atacante disputou 16 partidas pelo sub-20, marcou quatro gols e também participou de treinamentos com o elenco principal no CT Carlos Castilho.

Por fim, durante a paralisação do calendário por causa da Copa do Mundo, o técnico Luis Zubeldía abriu espaço para atletas das categorias de base. O treinador observou diversos jovens em treinamentos e no amistoso contra o Nova Iguaçu, vencido por 6 a 1. Entre eles, Ruan Sales, Marcelo Pitaluga, Julio Fidelis, Vagno, Wesley Natã e Riquelme Felipe, que receberam oportunidades.