Lamine Yamal provoca França após classificação da Espanha: “Eles têm que nos temer”

Nesta sexta-feira, em Los Angeles, a Espanha garantiu sua classificação para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. Com isso, o mundo do futebol terá frente a frente duas das seleções mais cotadas como favoritas ao título mundial neste ano. Em Dallas, na próxima terça (14), Espanha e França medem forças por uma vaga na final em uma partida que vai parar o planeta.

Contudo, minutos após a Espanha assegurar a sua vaga na semifinal, Lamine Yamal já tratou de jogar um tempero apimentado no jogo de terça-feira. O craque da Espanha mandou um recado para os franceses e avisou que “se alguém tem que ter medo, é a seleção da França”.

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“Se eles (França) têm que temer alguém, esse alguém somos nós, porque fomos nós que a eliminamos (da Euro 2024 e da Nations League de 2025). Somos duas grandes equipes. Na minha opinião as duas melhores de toda a Copa do Mundo. Porém, não temos medo nenhum”, disse Yamal para a TVE, emissora espanhola.

Yamal também falou sobre a falta de gols nesta campanha da Espanha. Até aqui, Yamal balançou as redes somente contra a Arábia Saudita e ainda não deu nenhuma assistência, apesar de ter sido eleito melhor em campo contra a Áustria e nesta sexta, contra a Bélgica.

“Sinceramente, isso não me frustra. Ganhei a Eurocopa marcando apenas um gol. Se eu ganhar a Copa do Mundo, ninguém nesta sala vai dizer que eu não marquei”, ironizou.

Espanha e França se enfrentam na próxima terça-feira, dia 14 de julho, em Dallas, no AT&T Stadium, às 16h (de Brasília), por uma vaga na grande final da Copa do Mundo de 2026.

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