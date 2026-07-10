Federação Colombiana se manifesta após ameaças contra Campaz

A Federação Colombiana de Futebol (FCF) se pronunciou nesta sexta-feira (10) sobre as ameaças recebidas por Jaminton Campaz após a eliminação da Colômbia na Copa do Mundo de 2026. O atacante de 26 anos foi um dos personagens da partida contra a Suíça. Já nos acréscimos, Campaz desperdiçou uma grande chance ao chutar por cima do gol. Na disputa por pênaltis, ele converteu sua cobrança, mas a seleção colombiana acabou derrotada pelos suíços.

LEIA MAIS: Mourinho já tem data para reestrear no comando do Real Madrid

Em nota oficial, a FCF condenou as mensagens ofensivas enviadas ao jogador e aos seus familiares. A entidade afirmou que o futebol não pode servir de espaço para ódio, intimidação ou qualquer tipo de violência.

Além de prestar apoio ao atleta, a federação informou que solicitou medidas à Procuradoria-Geral da Colômbia. Ao mesmo tempo, solicitou a abertura de uma investigação para identificar e responsabilizar os autores das ameaças.

Veja o comunicado da Federação Colombiana de Futebol:

“A Federação Colombiana de Futebol (FCF) informa à opinião pública que rejeita de forma categórica as ameaças contra a vida e a integridade de Jaminton Campaz e de sua família, proferidas após a partida entre as seleções da Colômbia e da Suíça.

Nenhum atleta, nem qualquer membro de seu entorno, deve ser alvo de intimidações por representar o país em um evento esportivo.

O Comitê Executivo da Federação Colombiana de Futebol manifesta sua total solidariedade e apoio a Jaminton Campaz, à sua família, a todos os jogadores da Seleção Colombiana e à delegação em geral. Da mesma forma, solicita à Procuradoria-Geral da Nação que conduza, com a maior celeridade possível, as investigações necessárias para identificar, processar judicialmente e responsabilizar os autores desses fatos.

A FCF reitera que as jogadoras e os jogadores que integram nossas seleções nacionais assumem a honra de vestir a camisa da Colômbia com disciplina, comprometimento, profissionalismo e um profundo amor pelo país.

Cada vez que entram em campo, fazem isso com a convicção de dar o seu máximo esforço e com o único propósito de representar dignamente a Nação e alcançar o melhor resultado possível.

O futebol deve ser um espaço de união, respeito e esperança, nunca um cenário para o ódio, a intimidação ou a violência. Por isso, a FCF faz um apelo a todos os colombianos. Para que as diferenças próprias da competição esportiva jamais se traduzam em ameaças ou agressões contra aqueles que dedicam suas vidas a representar o país.

Proteger nossos atletas também é proteger os valores do esporte e o orgulho que une milhões de colombianos em torno da Seleção Colombiana”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.