Inglaterra pode ter dois desfalques de última hora contra a Noruega

A Inglaterra entra em campo neste sábado para tentar retornar a uma semifinal de Copa do Mundo após oito anos. Em Miami, o English Team terá pela frente a Noruega – que eliminou a Seleção Brasileira – e precisará superar o poder ofensivo de Erling Haaland para avançar para a próxima fase. Contudo, Thomas Tuchel pode ter problemas no seu sistema defensivo antes de encarar um dos melhores atacantes do planeta.

De acordo com informações da ESPN, a Inglaterra pode ter duas baixas de última hora para o jogo contra a Noruega. Segundo a apuração do portal, Marc Guéhi e Declan Rice viraram dúvidas para a partida deste sábado por questões físicas. O zagueiro do Manchester City teve detectada uma lesão na coxa após sentir dores durante os treinamentos da semana, e por isso, Stones pode aparecer entre os titulares caso Guéhi não tenha condições.

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Já o volante do Arsenal, por sua vez, teria sido acometido por uma virose e ficou de fora das duas últimas atividades comandadas por Thomas Tuchel, o que acendeu um sinal de preocupação por parte da comissão técnica. Segundo a ESPN, Rice também tem reclamado de dores na coxa e nas costas.

Contudo, apesar do boletim médico não ser dos melhores, Tuchel teria demonstrado otimismo de que os dois jogadores estarão recuperados para jogar. Segundo a reportagem, a tendência é que os dois sejam testados na última atividade, e caso respondam positivamente, serão titulares.

Sendo assim, para acalmar o coração do técnico da Inglaterra, Reece James está totalmente recuparado da lesão que o tirou dos últimos três jogos e pode ser utilizado. Quansah, expulso contra o México, cumpre suspensão e é desfalque. Além de Henderson, que quebrou o braço nas comemorações da classificação diante do México, e teve que passar por cirurgia.

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