RB Bragantino x Athletico: onde assistir e escalações

No último amistoso antes do retorno do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Athletico se enfrentam em amistoso na manhã deste sábado (11). A bola rola a partir das 10h, de Brasília, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Inicialmente, o confronto seria um jogo-treino realizado no CT do Massa Bruta. Entretanto, em comum acordo das duas diretorias, ficou decidida a realização do amistoso, com a presença de público. O ingresso para assistir ao confronto será 1 kg de alimento não perecível.
Onde assistir
A partida terá transmissão pelo Massa Bruta TV, canal do RB Bragantino no YouTube.
Como chega o RB Bragantino
A equipe de Bragança Paulista vai para o seu segundo confronto nesta intertemporada. No último sábado (04), o Massa Bruta ficou no empate sem gols, em jogo-treino realizado em seu Centro de Treinamentos. Para encarar o Furacão, a expectativa é de que Vagner Mancini aproveite a atividade para rodar bastante o elenco.
Como chega o Athletico
Por outro lado, o Rubro-Negro vai para o seu terceiro teste nesta intertemporada. No último dia 03, goleou o Andraus por 10 a 0. Entretanto, na última quarta (08), perdeu para o Boca Juniors por 1 a 0. Para o último amistoso, a expectativa é de que Odair Hellmann faça mais testes na equipe, com as entradas de Terán, João Cruz, Leozinho e Jorge Rivaldo. Benavídez e Viveros seguem em tratamento em Curitiba e não viajaram com a delegação.
RB BRAGANTINO X ATHLETICO
Amistoso
Data e horário: 11/7/2026 (sábado), às 10h (de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
RB BRAGANTINO: Volpi; Agustin Sant’Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Vanderlan; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Barbosa; Herrera, Fernando e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.
ATHLETICO: Santos; Terán, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz (Zapelli) e Mendoza; Leozinho e Jorge Rivaldo (Renan Peixoto) Técnico: Odair Hellmann.
Arbitragem: Não divulgada
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