Juventude bate o Vila Nova e esquenta briga pelo G6 da Série B

O Juventude venceu o Vila Nova por 1 a 0, nesta sexta-feira (10), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Messias marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Raí Silva. Depois do intervalo, o time goiano pressionou, pediu pênalti e criou situações de perigo, mas não conseguiu furar a defesa alviverde.

Com o resultado, o Juventude chegou a 29 pontos e subiu provisoriamente para a quarta colocação. Assim, o Papo se firmou dentro do G-6 e encostou no pelotão que briga pelo acesso. Já o Vila Nova permaneceu com 31 pontos e ficou, por enquanto, na segunda posição. A equipe de Guto Ferreira perdeu a chance de reassumir a liderança, que segue com o Criciúma, com 33 pontos.

Primeiro Tempo

A primeira etapa começou com o Juventude mais presente no campo de ataque. Logo aos 3 minutos, Rodrigo Sam avançou e acionou Safira perto da entrada da área. O atacante sofreu falta, e Raí Silva cobrou sem perigo. Pouco depois, Mandaca recebeu cartão amarelo por falta no meio-campo e, como estava pendurado, virou desfalque contra o Cuiabá na próxima rodada. O Vila Nova ainda perdeu Ryan, retirado de maca aos 16 minutos após sentir o pé direito. Bruno Xavier entrou em seu lugar. Na sequência, o Papo quase abriu o placar. Aos 17, MP recebeu na área, disputou com Helton Leite e deu um toque na bola, que caminhava lentamente para o gol. Tiago Pagnussat, porém, apareceu quase em cima da linha e salvou o Vila.

Depois disso, o jogo ficou mais travado, com muitas faltas e pouca sequência. Mesmo assim, o Juventude seguiu mais perigoso. Aos 34, MP recebeu dentro da área, protegeu, girou sobre a marcação e finalizou fraco para defesa segura de Helton Leite. O Vila tentou responder em bolas paradas, mas não conseguiu criar uma chance clara. Aos 44, enfim, o Papo transformou a superioridade em gol. Raí Silva cobrou escanteio pela esquerda, Messias apareceu livre e cabeceou no ângulo, sem chances para o goleiro.

Segundo Tempo

O Vila Nova voltou para o segundo tempo com postura mais agressiva. Logo no início, Dudu acionou Nathan pela direita, e o lateral chegou à linha de fundo antes de ter a finalização bloqueada. Pouco depois, a equipe goiana voltou a pressionar a área do Juventude. André Luís e Dudu tentaram concluir em sequência, mas a defesa alviverde travou as duas batidas.

A pressão aumentou aos 12 minutos. Marquinhos Gabriel levantou falta na área, Tiago Pagnussat cabeceou para o meio, e Higor Meritão tentou finalizar. O jogador do Vila caiu após contato de Messias, e os visitantes pediram pênalti. A arbitragem, no entanto, assinalou impedimento no lance e mandou o jogo seguir. O Juventude tentou responder em contra-ataques e bolas paradas. Aos 16, MP lançou, a defesa afastou para escanteio e o Papo voltou a rondar a área. Na cobrança curta, Raí Silva tocou para MP, que cruzou para Marcos Paulo cabecear. Porém, a arbitragem marcou falta de ataque. Pouco depois, o camisa 10 puxou contra-ataque, mas demorou a definir e perdeu a bola.

A melhor chance do Vila no segundo tempo nasceu de uma falha defensiva. Aos 21, Marcos Paulo errou na entrada da área, Janderson roubou a bola e passou por Rodrigo Sam. Antes da finalização, porém, a defesa se recompôs e bloqueou no carrinho. André Luís ficou com a sobra, mas também teve o chute travado. No mesmo minuto, o atacante levou cartão amarelo por reclamação e, como estava pendurado, virou desfalque contra o Criciúma. As substituições mudaram o ritmo do jogo. Pelo Juventude, Lucas Mineiro, Fábio Lima, Manuel Castro, Allanzinho e Gabriel Pinheiro entraram. Pelo Vila, Guto Ferreira acionou Higor Meritão, Hayner, Dodô e Dellatorre. Aos 26, Lucas Mineiro recebeu cartão amarelo por falta no meio-campo. Como também estava pendurado, não enfrenta o Cuiabá.

Pressão no fim

Na reta final, o Vila Nova tentou empurrar o Juventude para o campo de defesa. Aos 30, Dodô se livrou da marcação e cabeceou sobre o gol. Aos 36, Hayner tabelou com André Luís, que invadiu a área e finalizou bloqueado. No minuto seguinte, o lateral voltou a cruzar na direção de Dellatorre, mas o centroavante não conseguiu cabecear bem. Depois, Higor Meritão também tentou pelo alto e mandou longe.

O Juventude, então, administrou o resultado. Jandrei retardou as reposições, a defesa protegeu a área, e o time gaúcho conseguiu sair do sufoco em algumas trocas de passes. Aos 43, Raí Silva ainda arriscou de fora, mas chutou muito longe. Mesmo sem ampliar, o Papo segurou o 1 a 0 e conquistou uma vitória importante na disputa pelo acesso.

Próximos jogos

O Juventude volta a campo na sexta-feira (17), às 19h, novamente no Estádio Alfredo Jaconi, contra o Cuiabá, pela 18ª rodada da Série B. Para essa partida, o técnico Maurício Barbieri não terá Mandaca e Lucas Mineiro, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Já o Vila Nova terá mais um confronto direto fora de casa. A equipe goiana enfrenta o Criciúma no sábado (18), às 16h, no Estádio Heriberto Hülse, também pela 18ª rodada. O técnico Guto Ferreira não poderá contar com André Luís, que recebeu cartão amarelo em Caxias do Sul e cumprirá suspensão.

Jogos da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Quarta-feira (8/7)

Ponte Preta 1×2 Criciúma

Sexta-feira (10/7)

Juventude 1×0 Vila Nova

Sport x Botafogo-SP

Domingo (12/7)

Operário x Novorizontino – 11h

São Bernardo x Cuiabá – 16h

Avaí x Náutico – 16h

Atlético-GO x Fortaleza – 18h

CRB x Goiás – 19h

Segunda-feira (13/7)

América-MG x Londrina – 19h

Ceará x Athletic – 20h30

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