Pedro Emanuel chega ao Rio: “Prazer enorme me juntar à família do Vasco”

Pedro Emanuel já está no Rio de Janeiro para iniciar o trabalho no Vasco. O treinador português desembarcou no Aeroporto do Galeão na noite desta sexta-feira (10), horas depois de ser anunciado pelo clube. Agora, ele comandará a primeira atividade no CT Moacyr Barbosa neste sábado (11). A chegada encerra quase um mês de procura por um novo técnico. Desde 18 de junho, quando demitiu Renato Gaúcho, o Vasco buscava um nome para assumir o elenco. Nesse período, o clube negociou com Franclim Carvalho e Fernando Seabra. No entanto, não conseguiu avançar rapidamente por causa do imbróglio jurídico da SAF.

Ainda no desembarque, Pedro Emanuel falou sobre a chegada ao futebol brasileiro e destacou o peso do clube carioca. O treinador também citou a torcida e reforçou o compromisso com a cultura vascaína.

“É um prazer enorme me juntar à família do Vasco. Um clube gigante, com uma torcida fervorosa. É com essa ambição que chego ao Vasco. Com muito orgulho, dedicação, compromisso e identificado com aquilo que é a cultura do clube”, disse o treinador.

Na sequência, o português apontou a primeira missão no comando cruz-maltino. O Vasco está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e, por isso, precisa reagir logo na retomada da competição. Além disso, Pedro Emanuel terá poucos dias para conhecer o elenco antes da próxima partida oficial.

“Vamos ter mais oportunidades para nos falar, mas desde já afirmo que estou muito contente em fazer parte desta família. Eu e minha comissão viemos para ajudar e nos juntar para tirarmos essa equipe da zona do rebaixamento para pôr num lugar que queremos que o clube esteja.”

Comissão chega junto com o treinador

Pedro Emanuel desembarcou acompanhado dos auxiliares Rui Gomes e Pedro Correia, do preparador físico André Galbe e do analista de desempenho Gil Varajão. Assim, a nova comissão técnica começará o trabalho de forma imediata no CT Moacyr Barbosa. A partir deste sábado, o grupo inicia a preparação para a volta do Brasileirão.

As conversas com o treinador avançaram nos últimos dois dias. Antes disso, Pedro Emanuel estava livre no mercado, mas também tinha propostas de clubes da Arábia Saudita. Mesmo assim, aceitou o projeto apresentado por Admar Lopes. Além disso, demonstrou interesse em trabalhar no futebol brasileiro pela primeira vez.

O português, de 51 anos, começou a carreira como técnico em 2011, em Portugal. Depois, passou por clubes como Arouca, Estoril e Almería, da Espanha. Nas últimas sete temporadas, atuou no futebol árabe. Desse período, seis anos foram na Arábia Saudita, onde comandou Al-Nassr, Al-Khaleej e Al-Fayha.

O último trabalho de Pedro Emanuel foi justamente no Al-Fayha. Por fim, ele deixou o clube saudita e acabou substituído por Fábio Carille, ex-treinador do Vasco. Agora, inicia a trajetória no futebol brasileiro com contrato válido até o fim de 2027.

O Vasco volta a campo na quinta-feira (16), às 19h30, contra o Vitória, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida deve marcar a estreia de Pedro Emanuel no comando cruz-maltino.

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