Supercomputador põe Espanha e França como favoritas ao título da Copa

A Inteligência Artificial da Opta, plataforma especializada em estatísticas do futebol, entrou em ação novamente e fez uma projeção para o campeão da Copa do Mundo. Após vaga da Espanha depois da vitória contra a Bélgica, o “supercomputador” apontou que França e La Roja são as seleções favoritas para levantar o caneco.
Os franceses aparecem com 33,71% chances de conquistarem o título. Do outro lado, a Espanha (27,25%), sendo que uma delas será eliminada na próxima fase porque se enfrentam na semifinal. O duelo entre as duas equipes, aliás, será na próxima terça-feira, dia 14 de julho.
+ Noruega x Inglaterra: duelo entre Haaland e Kane agita as quartas de final da Copa do Mundo
A atual campeã Argentina aparece com 15,61% de repetir o feito de 2022 no Catar. Nas quartas de final, a Scaloneta pega a Suíça, apontada como principal ‘azarão’ segundo o supercomputador pelos 2,9% de ser campeã. Quem se classificar pega Inglaterra ou Noruega, e os cálculos projetam 14,55% e 5,98% de chances, respectivamente.
Por fim, a final da Copa do Mundo será no dia 19 de julho, às 16h (de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.