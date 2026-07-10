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Inglaterra promete bônus milionário em caso título na Copa do Mundo

Inglaterra promete bônus milionário em caso título na Copa do Mundo
Inglaterra promete bônus milionário em caso título na Copa do Mundo -

Os jogadores da Inglaterra receberam um estímulo a mais para o duelo deste sábado (11), contra a Noruega, e para o futuro da Copa do Mundo. Afinal, caso a seleção conquiste o bicampeonato do torneio, o elenco e a comissão técnica terão direito à metade da premiação destinada pela Fifa à Federação Inglesa.

A entidade destinará um prêmio de 38 milhões de libras para a seleção campeã, um valor que fica em torno de R$ 260 milhões para a seleção vencedora. A ideia da Inglaterra é que metade deste valor, cerca de 19 milhões de libras (R$ 130 milhões) fique para os jogadores e a comissão técnica.

De acordo com o jornal The Guardian, a ideia é que o valor seja dividido em três partes. Os jogadores ficariam com a maior parte do valor, 15 milhões de libras, cerca de R$ 90 milhões, para dividir entre os 26 atletas. Já o treinador Thomas Tuchel teria direito a três milhões de libras, R$ 21 milhões. Por fim, o restante, um milhão de libras (R$ sete milhões) ficaria com a comissão técnica.

Todavia, a ação é um reflexo da crise que afetou a seleção feminina na Copa do Mundo, em 2023. Antes do torneio, as jogadoras criticaram a ausência de um acordo com a Federação Inglesa para uma premiação na competição. Inicialmente, a entidade relutou em dar alguma bonificação ao elenco, deixando apenas o bônus dado pela Fifa. Entretanto, agora com os homens, a Federação agiu rápido para evitar novos problemas.

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