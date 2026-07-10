Inglaterra promete bônus milionário em caso título na Copa do Mundo

Os jogadores da Inglaterra receberam um estímulo a mais para o duelo deste sábado (11), contra a Noruega, e para o futuro da Copa do Mundo. Afinal, caso a seleção conquiste o bicampeonato do torneio, o elenco e a comissão técnica terão direito à metade da premiação destinada pela Fifa à Federação Inglesa.

A entidade destinará um prêmio de 38 milhões de libras para a seleção campeã, um valor que fica em torno de R$ 260 milhões para a seleção vencedora. A ideia da Inglaterra é que metade deste valor, cerca de 19 milhões de libras (R$ 130 milhões) fique para os jogadores e a comissão técnica.

De acordo com o jornal The Guardian, a ideia é que o valor seja dividido em três partes. Os jogadores ficariam com a maior parte do valor, 15 milhões de libras, cerca de R$ 90 milhões, para dividir entre os 26 atletas. Já o treinador Thomas Tuchel teria direito a três milhões de libras, R$ 21 milhões. Por fim, o restante, um milhão de libras (R$ sete milhões) ficaria com a comissão técnica.

Todavia, a ação é um reflexo da crise que afetou a seleção feminina na Copa do Mundo, em 2023. Antes do torneio, as jogadoras criticaram a ausência de um acordo com a Federação Inglesa para uma premiação na competição. Inicialmente, a entidade relutou em dar alguma bonificação ao elenco, deixando apenas o bônus dado pela Fifa. Entretanto, agora com os homens, a Federação agiu rápido para evitar novos problemas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.