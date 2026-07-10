Sport fecha com Diego Hernández, ex-Botafogo, até o fim de 2027

O Sport oficializou, nesta sexta-feira (10), a contratação do meia-atacante Diego Hernández. O jogador uruguaio, cujos direitos federativos pertencem ao Botafogo, assinou contrato com o Leão até 31 de dezembro de 2027 e chega para reforçar o setor ofensivo rubro-negro na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro.

O anúncio ocorreu momentos antes da partida contra o Botafogo-SP, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o clube confirmou uma nova movimentação no mercado em meio à tentativa de recuperação na competição. Agora, Diego Hernández inicia uma nova etapa no futebol brasileiro depois de defender o Remo.

Pelo clube paraense, o meia-atacante disputou 33 partidas, marcou três gols e deu três assistências. Além disso, participou da campanha que levou o Remo ao acesso histórico à Série A em 2025. No entanto, nesta temporada, o uruguaio perdeu espaço na equipe de Belém e acabou ficando muitos jogos no banco de reservas.

A despedida do jogador pelo Remo ocorreu em 31 de maio, na partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, o futuro de Diego Hernández ficou distante do clube paraense. Assim, o Sport avançou pela contratação e fechou o vínculo até o fim de 2027.

Jogador acumula passagens fora do Brasil

Antes de chegar ao futebol brasileiro, contudo, Diego Hernández construiu parte uma boa parte de sua carreira atuando fora do país. O meia-atacante passou pelo Montevideo Wanderers, do Uruguai, pelo León, do México, e pelo Everton, do Chile. Dessa forma, chega ao Sport com longa experiência internacional e passagem recente por uma campanha de acesso no Brasil.

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A contratação também amplia as alternativas do elenco rubro-negro para o meio e para os lados do ataque. Ainda assim, o jogador precisará buscar espaço em um grupo que tenta reagir na Série B e voltar a se aproximar da parte de cima da tabela.

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