Espanha iguala invencibilidade da geração do tetra do Brasil e mira recorde

A ótima fase da Espanha, que se garantiu nas semifinais da Copa do Mundo nesta sexta, fez a seleção empatar em número de jogos de invencibilidade com o Brasil da época do tetracampeonato mundial e com a Argentina de 2019-2022. Com a vitória sobre a Bélgica, os europeus chegaram a 36 jogos seguidos sem perder.

Agora, a meta é a Itália, que ficou 37 partidas invicta entre 2018 e 2021 e detém o recorde. Na época, a Azzurra foi campeã da Eurocopa (em 2020). Curiosamente, não havia se classificado para a Copa de 2018 e também ficou fora da edição de 2022, no Catar.

Assim, caso seja bicampeã mundial, a Espanha também vai assegurar a maior marca da história do futebol de seleções. A última derrota da equipe de Luis de la Fuente foi em março de 2013, contra a Escócia.

Recordes de invencibilidade

Itália – 2018 a 2021

37 jogos

Espanha – 2023 a 2026

36 jogos

Brasil – 1993 a 1996

36 jogos

Argentina – 2019 a 2022

36 jogos

Neste ciclo, Marrocos e Colômbia também alcançaram números expressivos de invencibilidade. Os africanos, no entanto, perderam para a França, nas quartas de final da Copa. E os sul-americanos foram derrotados em dois amistosos preparatórios para o torneio.