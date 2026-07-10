CBF dá primeiro passo e planeja mais jogos da Seleção no Brasil

A CBF começou a dar os primeiros passos para aumentar a presença da Seleção Brasileira em solo nacional. Segundo o “Estadão”, a entidade já consulta federações e avalia estádios que possam receber amistosos na Data Fifa de novembro, entre os dias 9 e 17. A informação é da Estadão.

A decisão rompe com a antiga política de realizar amistosos comerciais no exterior, que restringia os jogos no Brasil às Eliminatórias e afastava a torcida. O objetivo da atual diretoria é justamente descentralizar as partidas da Amarelinha, aproximando a equipe do público de várias regiões do país.

Entre os desejos da entidade está o de levar o time com mais frequência ao Nordeste, região que historicamente recebe menos compromissos da equipe nacional em comparação com outros centros do país.

Além disso, a CBF também busca recuperar uma proximidade que se perdeu ao longo dos últimos ciclos. Enquanto a marca da Seleção se fortaleceu internacionalmente, muitos torcedores passaram anos sem a oportunidade de acompanhar o time de perto.

Antes da janela de novembro, a equipe ainda terá compromissos entre setembro e outubro em uma Data Fifa com formato excepcional. Serão 16 dias destinados a treinamentos e jogos, permitindo a realização de até quatro amistosoS.

A CBF ainda não confirmou, mas a federação australiana já divulgou que terá dois confrontos contra o Brasil, nos 25 e 29 de setembro, na Austrália. Existe a chance de mais um jogo nesse período, na Ásia.

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