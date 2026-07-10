Maycon minimiza fala de Hulk e cobra resposta do Atlético em campo

O meio-campista Maycon comentou, nesta sexta-feira (10), a repercussão da declaração de Hulk sobre a pressão que vivia no Atlético-MG. O atacante, atualmente no Fluminense, comparou o peso que tinha no clube mineiro com a divisão de responsabilidades no elenco tricolor. A fala, porém, pegou mal entre torcedores atleticanos e gerou reação nas redes sociais.

Na avaliação de Maycon, Hulk tentou valorizar o novo clube, mas escolheu mal as palavras. Ainda assim, o volante preservou o ex-companheiro e destacou a relação que construiu com ele na Cidade do Galo. Além disso, reforçou que o elenco atleticano mantém respeito pelo atacante, que marcou época no clube.

“Sinceramente falando, acho que o Hulk foi querer enaltecer o lugar que ele está e é uma coisa natural, mas acho que ele colocou as palavras de uma forma ruim e deixou a interpretação para cada um levar para o lado que quiser. Eu convivi com o Hulk, que foi uma das melhores pessoas que eu conheci aqui no Atlético. Eu sei o que ele pensava, eu sei o que ele fez pelo clube”, analisou.

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A declaração de Hulk ocorreu após a estreia pelo Fluminense, em amistoso contra o Nova Iguaçu. Na ocasião, o time carioca goleou por 6 a 1. Depois da partida, o atacante falou sobre a diferença de responsabilidade entre os dois elencos.

“O que eu vejo aqui é que, diferentemente do Atlético, clube no qual eu tinha uma responsabilidade muito grande de jogar todos os jogos e ter que decidir, era uma pressão muito grande. Agora vim para o Fluminense, time que tem muitos jogadores de qualidade. Aqui a gente acaba dividindo as responsabilidades, e isso facilita muito”, disse Hulk.

Maycon defende liderança interna

Depois da repercussão, Maycon afirmou que Hulk se retratou e apresentou outro ponto de vista. Por isso, o volante tratou o episódio como uma falha de comunicação, não como uma ruptura com o Atlético. Ao mesmo tempo, deixou claro que o foco do elenco precisa estar na sequência da temporada.

“Infelizmente, ele usou algumas palavras que deixaram a margem para a interpretação. Depois ele se retratou e mostrou um outro ponto de vista. Eu vejo como algo que ele colocou errado e depois ele assumiu.”

Em seguida, Maycon desejou sucesso ao atacante no novo clube. No entanto, também cobrou que o Atlético siga seu caminho e responda dentro de campo.

“Ele está lá no Fluminense, que ele seja feliz da melhor forma. E a gente aqui no Atlético tem que representar o clube da melhor forma também.”

Nova liderança

Sem Hulk, o Atlético busca reorganizar lideranças no elenco. Maycon, que foi capitão no Corinthians, aparece como um dos nomes mais experientes do grupo. Além disso, o volante entende que o time tem jogadores capazes de assumir mais protagonismo.

“Acho que o nosso time tem uma capacidade de ter jogadores que podem ser mais decisivos. Tem jogadores que são multicampeões, que já têm o nome consagrado no futebol brasileiro e que podem nos ajudar ainda mais. O time do Atlético é um time bom, que passou por momentos de irregularidades e altos e baixos, como todas as equipes podem passar.”

Maycon soma 22 jogos e dois gols pelo Atlético nesta temporada. O meio-campista começou o ano como titular, mas ficou um mês fora por causa de uma lesão na panturrilha esquerda. Agora recuperado, segue como favorito para a posição.

“Agora é entender o que a gente fez de positivo e melhorar e entender o que a gente fez de negativo também e atacar essas área, para que a gente consiga, juntos como um grupo, extrair o melhor de cada um. Que a gente possa dar a resposta dentro de campo, que é o principal que a gente precisa fazer”, finalizou.

O Atlético volta a campo no dia 21 de julho, contra o Bahia, às 19h30, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.

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