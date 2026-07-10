Tuchel elogia Ancelotti e vê estilos da Premier League na Inglaterra

Às vésperas da partida mais importante desde que assumiu o comando da Inglaterra, Thomas Tuchel demonstrou satisfação e confiança com sua seleção. O treinador entra em campo com sua equipe no começo da noite deste sábado (11), às 18h, de Brasília, para enfrentar a Noruega, pelas quartas de final da Copa.

A atenção contra os noruegueses existe. Afinal, a seleção comandada por Haaland demonstrou sua força ao eliminar o Brasil na fase anterior. Ao contrário dos sul-americanos, Tuchel garante que não pretende mudar o estilo de jogo da sua equipe e que espera uma grande imposição dos jogadores.

“Não sei se eu tentei mudar a identidade. Tentei apoiar os jogadores e construir uma plataforma para eles mostrarem suas qualidades. E acho que vemos isso especialmente na Copa do Mundo. Jogamos para frente, somos agressivos, gostamos de ser ativos. E, claro, mentalidade, união, competitividade, ter a mordida, a fome, a ambição é parte do futebol inglês. Parte da Premier League. Talvez você não conte isso em passes, não conte dados, em posse de bola, mas essas coisas importam no futebol. Nosso time e nossos jogadores têm no maior nível. É basicamente isso”, afirmou.

Entretanto, o treinador saiu em defesa de Carlo Ancelotti. O italiano recebeu diversas críticas por ter planejado um jogo reativo contra a Noruega, que culminou na eliminação brasileira. Tuchel, aliás, acredita que o companheiro de profissão fez o seu melhor e que a derrota possa ajude o Brasil a melhorar no futuro.

“Eu admiro Carlo. É um dos técnicos de maior sucesso, e um cavalheiro. Eu tenho muita certeza de que ele fez o seu melhor. É só futebol às vezes. Você tem que sofrer em derrotas para voltar mais forte”, pontuou.

Inglaterra apaixonante

Tuchel também confessou estar encantado com a equipe. O técnico crê que os torcedores estão apaixonados pela atuações da equipe, por conta do amor e da dedicação. Além disso, o treinador vê que o time consegue encaixar diversos estilos diferentes da Premier League.

“Esse time tem muitas coisas para se apaixonar. Na visão do público, não sei. Meu feedback é que o público ama o time. Eles veem a união, jogadores que dão tudo pela camisa. Achar uma forma de jogo único que temos na nossa campanha. Podemos melhorar. A união, o espírito e a dedicação representa o espírito do futebol inglês, da Premier League. Temos estilos diferentes da Premier League. Sinto que o público entende a energia que o time transmite, seja pelo estádio ou pela TV”, destacou.

Favoritos ao título

Embora não tenha conseguido acompanhar muito os adversários, Tuchel enxerga a França como uma das grandes favoritas. O treinador também recordou da confiança da Espanha, mas confessou que não consegue assistir muito os jogos. Entretanto, apontou que a Inglaterra terá que encarar sua própria expectativa em campo.

“Vi a França, muito impressionante. É uma das favoritas. Espanha sempre cheia de confiança. Só vi alguns trechos, 5 minutos aqui, 5 minutos ali, pela nossa preparação para o treino. Apenas seis times restam. Você joga contra a própria expectativa. Parte de você quer se sentir orgulhoso, mas outra parte pensa que não é suficiente e quer mais. Estamos focados em amanhã. Espero lidar com o problema de jogar com um desses grandes times. Queremos ficar na corrida e vencer a partida amanhã”, enfatizou.

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