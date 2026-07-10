Lisandro Martínez cobra a Argentina após sustos: “Pés no chão”

A Argentina passou por mais situações dramáticas do que se esperava para chegar às quartas de final da Copa do Mundo. Afinal, antes de encarar a Suíça, neste sábado (11), os atuais campeões mundiais tiveram que passar por Cabo Verde e Egito, em confrontos definidos na prorrogação e com uma virada histórica, respectivamente.

Apesar da alegria pelas classificações, o cenário dentro da seleção é de cobrança. O zagueiro Lisandro Martínez acredita que a equipe precisa estar mais concentrada para o duelo contra os suíços e considerou que os quatro gols sofridos no mata-mata até aqui aconteceram por conta da falta de atenção.

“É claro que não gostamos de levar gols. Temos que estar mais concentrados. Foram gols que podíamos ter evitado com mais concentração. E temos que ter mais os pés no chão”, afirmou.

Apontada como uma das favoritas ao título, a Argentina tenta não se preocupar com quem já avançou. É o que defende Martínez, que enfatiza que o foco da seleção está totalmente na Suíça, sem ter uma atenção específica com algum outro rival que a equipe possa vir a encarar no torneio.

“Não estamos pensando em nenhum rival específico que possa nos preocupar. Estamos focados na Suíça e em nós mesmos. Estamos tentando melhorar, porque sempre há coisas para trabalhar, mas estamos muito concentrados na partida contra a Suíça”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.